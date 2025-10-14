Meridional Jazz trío interpreta clásicos del jazz y la bossa nova, con un estilo propio que también le imprime a algunos blues y R&B que incorporan en el repertorio. El grupo está integrado por Ana María Castillo en voz y accesorios de percusión, Hernán Pizbrizola en piano, Franco Pérez Bramuzzo en bajo y Gino Porchietti en batería, una formación que apuesta a imprimir calidad en su concierto (A las 20.30 en Beatmemo.)
