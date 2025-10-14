En Newell’s la preocupación por el presente institucional se le añade la inquietud por la realidad del primer equipo. La muy mala camapaña, otra más, expone a los leprosos a jugar las últimas cuatro fechas del campeonato con el riesgo del descenso latente en el parque Independencia.

El equipo ganó solo dos partidos en el Clausura y solo siete en todo el año. Solo siete puntos lo separan lo separan de San Martín de San Juan, el club que hoy en la tabla anual está perdiendo la categoría.

Nadie reacciona en Newell’s a su lamentable presente. No aparecen los dirigentes y Cristian Fabbiani no considera que su salida pueda ser parte de la solución.

En este contexto, la lepra está penúltimo en la Zona A con solo 11 puntos en 12 partidos jugados. Ganó solo dos partidos en el Clausura y perdió cinco. Aunque en lo que va del año el rojinegro acumula 12 derrotas. Números que explican porqué está en riesgo su continuidad en la máxima categoría para el año que viene a falta de 12 puntos por disputar.

El viernes Newell’s visitará a Argentinos. La fragilidad deportiva del equipo de Fabbiani lo expone seriamente a sufrir otra derrota, el resultado más repetido por la lepra a lo largo de la temporada.

En la tabla anual Newell’s tiene 30 puntos. El último, San Martín de San Juan, suma 23 y el que está en zona de descenso directo. Entre ellos aparecen en la pelea por la permanencia Gimnasia y Esgrima con 29 puntos, Banfield 28, Talleres y Godoy Cruz 27 y Aldosivi 24.

La lepra visitará a un Argentinos que está a solo dos puntos de acceder a Copa Libertadores.

Luego, el rojinegro recibirá a Unión en el parque Independencia, visitará a un Huracán en Parque Patricios que puja por clasificar a Copa Sudamericana y definirá su futuro en la última fecha ante Racing en el Coloso del Parque.

Un cierre de año que se anticipa de mucha angustia, sensación que los hinchas sin dudas padecieron en todo el año.