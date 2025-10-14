El exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa reapareció con bajo perfil esta semana en Santa Fe, donde mantuvo un encuentro con referentes peronistas locales para apuntalar la campaña de la principal candidata del PJ en esa provincia, Caren Tepp, y consolidar la unidad del espacio de cara a las elecciones. La reunión se llevó a cabo en Rosario, en la casa del presidente del Frente Renovador local, Diego Giuliano, y contó con la participación de Tepp (Fuerza Patria), el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, el candidato a diputado nacional Oscar “Cachi” Martínez, Juan Montalvo y el propio Giuliano. Allí, delinearon la estrategia para capitalizar los 37 puntos que Massa obtuvo en la primera vuelta presidencial y dar mayor visibilidad a la figura de Tepp.
