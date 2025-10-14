Los Tiburones Azules se le dice a la Selección de Cabo Verde, un país que en 2026 jugará su primer Mundial y que definió su pase a esta cita en las últimas horas en un partido que pasará a la historia.

La gesta es inédita, en medio de la polémica por las modificaciones en el formato de la Copa, que amplió el número de participantes y que se jugará en tres sedes en simultáneo.

"Dinámica de lo impensado", decía el periodista Dante Panzeri sobre el futbol. Un futbol que hoy no deja de mutar y que, muchas veces, sigue sorprendiendo.

El país más chico en jugar el Mundial

Cabo Verde es un archipiélago ubicado en África que cuenta con una extensión de 4.000 kilómetros cuadrados. Con esta cifra, se convirtió en el país más chico en disputar un Mundial.

Además, 500.000 personas viven en ese territorio. Será el segundo país con menos densidad de población en disputar un Mundial, solo por detrás de Islandia, que jugó en 2018 y cuenta con 404.610 personas.

Para poner en perspectiva, solo Lanús ya cuenta con 462.000 habitantes.

Los festejos mundialistas

Jugadores y Cuerpo Técnico tuvieron su desahogo en pleno campo de juego cuando el pitazo final en la goleada contra Eswatini decretó la clasificación.

El festejo también se desató en las calles, con la identidad nacional como bandera. Una identidad que se construyó en la Selección después de una convocatoria, a través de LinkedIn, que realizó la Confederación caboverdiana de Futbol.

Su territorio fue colonia portuguesa hasta 1975 y la idea era reclutar un equipo con sus raíces, incluso con caboverdianos que habían emigrado de su patria.

Así fue como emitieron una búsqueda en la plataforma laboral y ese mensaje llegó hasta Roberto Lopes, un irlandés de padre nacido en el archipiélago.

"Usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”, describe el defensor. La epopeya terminó -o sigue- con esta clasificación.

El DT, Pedro Leitão Brito, señaló: "Sabemos la dificultad que tendremos en la Copa del Mundo, pero vamos a procurar dar una buena actuación".

Cabo Verde se convirtió en el sexto país de su confederación en lograr el pasaje a un Mundial, después de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

Las felicitaciones de Lula

El presidente de Brasil envió un mensaje a Cabo Verde para manifestar su alegría por la clasificación.

En un vuelo desde Italia, el mandatario justamente hizo escala en el archipiélago africano y manifestó que el pase al Mundial "es un motivo de mucha alegría para nuestro país hermano de lengua portuguesa".

También mandó "felicitaciones a la Selección y al pueblo caboverdiano por esta conquista".

Las selecciones que debutan

Frente a este incremento en el número de países clasificados al Mundial, hay selecciones que alcanzaron su boleto al certamen después de varias oportunidades sin lograrlo. O, incluso, como Cabo Verde, lo jugarán por primera vez.

Jordania y Uzbekistán también tuvieron su hazaña para esta Copa. En el caso de Uzbekistán había tenido participaciones en mundiales juveniles.

Luego de tres ediciones, Paraguay tendrá su revancha. Con el regreso a la Copa, la celebración de los Guaraníes se sintió en las calles. Hubo feriado nacional, festejos masivos y fiestas populares.