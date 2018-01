Los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan anunciaron que intentarán hacer llegar una carta al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para pedirle “encarecidamente” que no cese la colaboración rusa en la búsqueda del submarino. “Queremos pedirle no retirar su ayuda hasta no ubicar al ARA San Juan, sabiendo del esfuerzo y de la asistencia humanitaria que lo caracteriza”, dice la carta. El pedido sobrevino en horas en que el ministerio de Defensa y la Armada confirmaron que estudian alternativas para continuar la búsqueda del submarino, en caso de que el buque ruso deje de ser parte del operativo. “La Armada dispone de medios de superficie para ir buscando y haciendo el barrido del fondo y el mapeo”, explicó el vocero de la Armada, Enrique Balbi, quien informó que aun “no hay fecha tope” para la colaboración rusa, pero que “en cuanto a la cooperación internacional, todas las búsquedas son finitas”. Ayer, a 49 días de desaparecido el submarino, había “cuatro buques participando de la búsqueda”, dijo Balbi.

En su carta, los familiares de los tripulantes explican que aún tienen la esperanza de que los marinos desaparecidos “continúan con vida”, por lo que la posibilidad de que el buque ruso desista de participar en la búsqueda –algo que Estados Unidos hizo el miércoles de la semana pasada– genera “incertidumbre de todo el pueblo argentino y de las naciones hermanas”. “Por eso le pedimos encarecidamente, nos siga apoyando hasta el final”, explica el texto.

En tanto, el vocero de la Armada explicó que el Estado argentino evalúa la posibilidad de contratar un servicio similar al que provee al rastrillaje hasta ahora la cooperación internacional. “Suponiendo que en algún momento la Federación Rusa decida retirar al Yantar, la Armada dispone de medios de superficie para ir buscando y haciendo el barrido del fondo y el mapeo”, explicó Balbi. “Hay diferentes alternativas que se están evaluando a nivel Armada y Ministerio de Defensa para que, a través del Estado se pueda contratar el mismo servicio”.

En caso de que la cooperación internacional cese, señaló, “se puede contratar el servicio” con “esa tecnología fundamental para poder sumergirse con el ROV o el minisubmarino”.

En cuanto a los últimos avances del operativo, Balbi informó que los seis contactos detectados en los últimos días “arrojaron resultados negativos”, porque se trataba de “formaciones rocosas” y no de indicios del ARA San Juan.