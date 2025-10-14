La industria cinematográfica se revoluciona nuevamente con la noticia de que Mel Gibson ha comenzado a rodar la esperada secuela de su aclamada película de 2004, La pasión de Cristo. Con el título oficial de La resurrección de Cristo, el filme promete revisar los eventos posteriores a la crucifixión de Jesús con un reparto completamente nuevo.

Un nuevo elenco para una nueva visión

Mel Gibson decidió abordar La resurrección de Cristo con un enfoque innovador, apostando por un elenco renovado. Jaakko Ohtonen, un talentoso actor finlandés conocido por sus papeles en series como The Last Kingdom, ha sido elegido para encarnar a Jesús, papel que popularizó Jim Caviezel hace dos décadas. Junto a él, Mariela Garriga, asumirá el papel de María Magdalena. Esta decisión de cambiar el elenco fue tomada para evitar el costoso proceso de rejuvenecimiento digital.

Otro cambio notable ocurre en el personaje de María, madre de Jesús, quien será interpretada por Kasia Smutniak, reemplazando a la actriz original Maia Morgenstern. Además, Luigi Pasino será Pedro, uno de los apóstoles, y Riccardo Scamarcio tomará el rol de Poncio Pilato, una figura histórica central en los eventos narrados.

Una visión épica y filosófica

El ambicioso proyecto de Gibson buscará explorar nuevos ángulos filosóficos y espirituales. Con un guion escrito en colaboración con Randall Wallace, quien trabajó con Gibson en Corazón Valiente, la película será dividida en dos partes, explorando no solo la resurrección de Jesús, sino también su repercusión política y social. La producción se está llevando a cabo en los estudios Cinecittà de Roma, donde también se filmó la película original.

El productor y director ha destacado que esta nueva entrega será intensa y trascendental, subrayando la lucha eterna del bien contra el mal y cuestionando la importancia de la humanidad en el gran esquema universal. "Es como un viaje ácido", bromeó Gibson al referirse al tono del filme.

Expectativa creciente e impacto cultural

En 2004, La pasión de Cristo se convirtió en un fenómeno cultural y financiero, recaudando más de 600 millones de dólares a nivel mundial y siendo aclamada y criticada a partes iguales. La secuela de esta obra promete no solo revivir esa expectación global, sino también contemplar el significado del sacrificio y la fe desde una perspectiva renovada. La primera parte se estrenará el Viernes Santo de 2027, mientras que la segunda parte coincidirá con el Día de la Ascensión.

La productora Lionsgate respaldará este proyecto cinematográfico, que no solo traerá un enfoque moderno y relevante al legado de Gibson, sino que también planteará preguntas actuales sobre la fe, la redención y los desafíos culturales en un mundo en constante cambio.

Mel Gibson, conocido por sus proyectos polémicos y provocativos, ha decidido una vez más ir más allá de las convenciones del cine religioso tradicional. Con La resurrección de Cristo, busca desafiar al público con un relato audaz que aborda la esencia del sacrificio personal y la naturaleza del bien y el mal. Los espectadores tendrán que esperar hasta 2027 para ver cómo se manifiestan estas ideas complejas y progresivas en la pantalla grande.

