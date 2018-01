La defensa del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray argumentó que el ex funcionario “no intervino personalmente” en la tramitación de planes de pago para el grupo Indalo ni en la gestión de sus deudas, al apelar el procesamiento en su contra dictado por el juez federal Julián Ercolini. “Ricardo Daniel Echegaray no intervino personalmente (ni por interpósita persona), en la resolución” de planes de pago para las empresas de los ahora detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa, sostuvieron los abogados León Arslanian y Martín Arias Duval en la apelación. Por su parte, las defensas de López y De Sousa podrían recurrir a la Cámara Federal durante la feria judicial de enero para intentar obtener la excarcelación.