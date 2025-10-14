El Municipio de Bahía Blanca abrió la convocatoria para seleccionar a los y las directoras de la Comedia Municipal 2026. Se trata de dos concursos: el Concurso Nacional de Directores (1ª etapa), destinado a la puesta en escena de un proyecto teatral apto para todo público, y el Concurso Local para Directores Residentes en el Partido de Bahía Blanca (2ª etapa), con el mismo objetivo.

Las bases, condiciones y formularios pueden consultarse en este enlace o en el Instagram @culturambb. La fecha límite para la presentación de proyectos es el jueves 6 de noviembre de 2025 a las 13 hs. Las postulaciones pueden realizarse de manera digital o presencial, entregando cuatro copias impresas en el Instituto Cultural (Alsina 41, altos). Por consultas, se puede escribir a: [email protected].