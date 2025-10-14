Un chinchorro rojo, la luz de una proyección que se desparrama por el agua. El Festival Internacional de Cine de Ensenada logra aquello que parece imposible: poder mirar una película en un barquito sobre el río, flotar entre sonidos, presenciar una historia doble: la de la pantalla y también la del canal, esa que se trama entre juncos, camalotes y fauna ribereña cuando el murmullo de la ciudad se apaga. Ideado como un festival temático sobre el agua, el FICE celebra su séptima edición, que tendrá lugar entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre en Ensenada.

Impulsado por un grupo de realizadoras ensenadenses con la intención de reactivar el cine como espacio físico, el festival tuvo su primera edición en 2019, con una propuesta que buscaba fortalecer el vínculo con el río, conectar otras orillas y generar un diálogo entre territorios. Tras el paréntesis que impuso la pandemia, el FICE mantuvo su espíritu original: cada año, la programación incluía películas que, de forma textual, explícita o conceptual, dialogaban con el agua. En los casos en que no hay un vínculo directo con el agua, éste se manifiesta en las locaciones —ya sea el mar, el río o paisajes afines—, reforzando esa conexión con el entorno.

“Con el tiempo, el festival fue complejizándose”, explica Azul Cansobre, una de las encargadas de producir el evento. Cada edición incluye dos talleres vinculados al cine —de guión, actuación o escritura— que funcionan como espacios de formación y cruce de disciplinas. “El año pasado se realizó un taller de actuación, mientras que este año se suman uno de escritura, propuesto por Argentores, y otro coordinado por Ana Katz, orientado a la experimentación escénica. Estas instancias permiten acercar la formación cinematográfica a la comunidad de Ensenada y ampliar el horizonte del festival más allá de las proyecciones”, explica.

Desde 2023, el FICE también incorporó proyecciones destinadas a escuelas, en articulación con el municipio, con el que existe un trabajo sostenido y conjunto en materia de recursos y organización. “Si bien la coordinación del festival está a cargo principalmente de mujeres, el apoyo municipal es clave para ampliar su alcance”, señala Cansobre. Las funciones escolares surgieron a partir de una iniciativa municipal, y se presentan como muestras cerradas para estudiantes de nivel primario y secundario. En 2025 se sumará, por primera vez, el nivel inicial, lo que permitirá que participen niños y niñas de jardín.

A partir de 2024, las funciones para escuelas se empezaron a acompañar con talleres e instancias de intercambio. Suele participar parte del equipo de las películas —directores, productoras o integrantes de los cortos—, lo que permite a los y las estudiantes conocer de primera mano cómo se realiza una obra audiovisual. “La posibilidad de ver en pantalla escenarios y situaciones similares a su entorno —como personajes que pasean o juegan en el río— genera identificación y un acercamiento concreto al cine como lenguaje”, dice Cansobre. Así, el equipo de programación comenzó también a desarrollar materiales pedagógicos: guías, propuestas de reflexión y cuadernillos de escritura, que facilitan un trabajo previo y posterior en las aulas. De este modo, cada proyección se convierte en un punto de partida para nuevas experiencias en torno al cine.

Desde 2023, se implementó además un conversatorio los domingos llamado “FICE Living”, del que participa una figura destacada del ámbito audiovisual. Este año, la actividad se realizará junto a UNTREF Media, con el objetivo de generar un espacio abierto de reflexión y diálogo con la comunidad.

Pero tal vez la experiencia más singular es la de “FICE en el río”, que retoma una de las ideas fundacionales del proyecto. La propuesta fue impulsada por Josefina Biasotti, fotógrafa, realizadora y una de las creadoras del festival, que imaginó proyecciones desde los “chinchorros” —los botes tradicionales construidos en Ensenada— sobre una pantalla inflable instalada en el agua. La primera prueba de este cine flotante incluyó un largometraje, y a partir de 2024 la organización decidió transformarla en una competencia de cortos, formato que resultó más ágil y alcanzó gran repercusión. “Este año, por la alta convocatoria, decidimos hacer dos fechas de esta propuesta, porque el espacio es limitado y mucha gente quiere ir. Así que será viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre”, explica Azul.

Son siete áreas las que trabajan constantemente para que el ensenadense se acerque al cine. En las aperturas también participan escuelas de adultos, que convoca el municipio. “La idea siempre es acercar a la comunidad, y al mismo tiempo pensar una programación apta para todo público”, señala.

La programación de este año

Desde su propuesta curatorial, el festival busca construir una narrativa propia desde Ensenada. En esta edición, se identifica con la idea de “puerto”: un espacio que recibe materiales de distintos lugares para propiciar el encuentro y el intercambio.

Todas las películas que participan este año comparten un hilo común: las historias están impulsadas por personajes femeninos. La programación reúne ficciones y documentales en los que el agua aparece de diferentes formas: como conflicto en “La llegada del hijo”, encargada de la apertura; como espacio que despierta emociones y activa la memoria en “Tesis sobre una situación”, “Oda amarilla” y el corto “Campo de agua”; o como presencia visual de la naturaleza y los territorios habitados en “Nuestra sombra” y “Dammen”, “obras que además funcionan muy bien para las proyecciones destinadas a las escuelas por su potencia visual”, dice Cansobre. El agua también se presenta como fuerza transformadora de la trama en “Women and the Wind” y “Pequeños habitantes del río”. En conjunto, estas películas aportan perspectivas y narrativas que muchas veces están ausentes en los discursos cinematográficos hegemónicos.

El equipo de programación trabaja desde ese punto de vista: en un contexto en el que el cine argentino atraviesa recortes y exclusiones, el FICE se propone como un espacio de resistencia. Apuesta por directoras y personajes femeninos, defiende la diversidad de miradas y sostiene un territorio donde el cine pueda dialogar con su entorno.

Con la fluidez del agua también presente a la hora de armar su estructura, el festival cuenta con una competencia internacional de largometrajes y otra de cortometrajes, en las que se combinan géneros —ficción, documental y animación—. “En ambas competencias los géneros se entrecruzan: hubo ediciones más enfocadas en lo documental y otras más abiertas, pero desde el año pasado la idea es promover una mayor diversidad. La programación busca justamente eso: ofrecer variedad en los formatos y ampliar las posibilidades del relato cinematográfico”, puntualiza.

Este año, la novedad es que “FICE Living” se hará junto con la entrega de premios y el cierre del festival. “La idea es armar una feria, generar un espacio más festivo, incluso fuera del cine. También pensamos la programación de modo que no se superpongan las proyecciones, algo que otros años pasaba por cuestiones de producción. Ahora preferimos que no, para que se pueda disfrutar de todo. Así, el viernes y el sábado se puede ir al FICE en el río y después, a la última película de las nueve, en el cine”, concluye Cansobre.

Con entrada libre y gratuita, el FICE tendrá lugar desde el 30 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Ensenada. La programación completa puede consultarse en el Instagram del festival.