Un apagón eléctrico afectó la madrugada de este martes casi todo el territorio de Brasil al interrumpirse el suministro de energía en la ciudad de Brasilia y otros 23 estados, entre ellos los más industrializados como Minas Gerais, Río de Janeiro y San Pablo.

De acuerdo con la entidad, el corte de energía se produjo alrededor de las 0.30 hora local de este martes a causa de un incendio en la subestación de Bateias, en el municipio de Campo Largo, en la región metropolitana de Curitiba, la capital del estado sureño de Paraná.

El Ministerio de Minas y Energía detalló que el incidente provocó el apagón completo de una subestación de 500 kilovoltios (kV), lo que desconectó el flujo eléctrico entre regiones y generó una “severa contingencia” en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Aunque el incendio fue controlado por los bomberos y no causó daños en los equipos de la subestación, el incidente afectó el suministro en diferentes niveles en prácticamente todas las regiones del país.

Entre los estados más perjudicados estuvieron Bahía, Minas Gerais, Río de Janeiro y San Pablo,, así como Ceará, Pará y Pernambuco, además del Distrito Federal donde se encuentra Brasilia, en la zona centro de Brasil.

En el estado de San Pablo, el más poblado de la nación y el principal centro industrial en Sudamérica, unas 937.000 viviendas y comercios sufrieron cortes de energía durante unos ocho minutos, mientras que en Río de Janeiro cerca de 450.000 usuarios se vieron afectados.

En otros estados del noreste como Pernambuco y Río Grande do Norte, los apagones afectaron de forma temporal a más de medio millón de usuarios.

El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, explicó a medios que el corte de electricidad no fue consecuencia de una falta de generación de energía, sino de una falla técnica localizada. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica anunció a su vez el envío de una misión de inspección a la subestación del estado de Paraná para investigar las causas del incendio.

El anterior apagón de alcance nacional en Brasil ocurrió en 2023, cuando cerca de 29 millones de personas se vieron afectadas.