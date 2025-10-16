Todo se volvió más real, y eso para mí lo convierte en ideal, se escuchó desde el diván, poniendo palabras a una experiencia novedosa. Fueron conociéndose aún más, viendo sus defectos, las cosas que les molestaban del otro, pero sintiendo que, hablándolas, eso era constructivo también. Podía ser él mismo sin sentir que tenía que ser alguien más; e incluso cuando cada uno esperaba que el otro fuera otro, simplemente no respondían a esa expectativa, continuando siendo quienes eran.

Lo ideal y lo real

La experiencia quizás no sólo para aquellos hubiera sido novedosa. Cuando hablamos de amor, solemos hablar de lo ideal. Y desde esa ingenuidad muchos han criticado al amor como mera ilusión de narcisos que terminan por ahogarse en el espejismo imaginario.

Por eso nos sorprende que en este caso lo ideal no es aquel amor que nos eleva hacia las nubes, que no conoce barreras, que trascendiendo la muerte hará que nos amemos en esta vida o en la siguiente, o como en los tiempos del cólera, que sacrifique toda la vida para que el encuentro de los cuerpos sea posible aún cuando estos se vean afectados de tiempo y gravedad; sino que en nuestro caso lo ideal es lo real, y lo real es aquello que involucra la diferencia, la alteridad, la frustración de expectativas que no se puede ni se quiere cumplir, de ilusiones que no dejan de desilusionarse.

Hay quienes se pasan la vida entre el globo de la ilusión y el alfilerazo de lo real. Y ya no sólo por los discursos románticos de las neurosis freudianas modernas sino también por la desubjetivación que producen hoy las redes antisociales para las generaciones más jóvenes, en cuya virtualidad se arman bellísimas burbujas de colores que, arrojadas a lo que se construye, por oposición, como un desierto de lo real, duran bastante menos que dos peces de hielo en un whisky on the rocks. La fantasía siempre perdura más tiempo que la virtualidad, incluso aunque puedan compartir una misma ilusión.

La presencia del semejante

Ni ilusión ni pulsión es el amor que mana de la presencia del semejante. Lo real deviene ideal cuando existe la posibilidad de encontrarse en el desencuentro, porque en cada desconocimiento se conoce mejor al otro y, en consecuencia, a uno mismo.

La decepción y la frustración dan lugar al encuentro para quienes se permiten la herida de ceder sobre las propias fantasías y sobre la necesidad de que el mundo sea el espejo que refleje la propia imagen.

El hecho de que la presencia del otro resulte irreductible a la propia existencia, en la violencia empuja el deseo de aniquilación, en la expectativa ideal neurótica alimenta la frustración permanente y la búsqueda interminable de lo que no se encontrará jamás, y en la salud es la posibilidad pacificante de contar con algo que nos trasciende y que en su trascendencia nos envuelve, como un abrazo que no busca fusionarse ni moldearnos, sino hacer contacto.

Sentirse real

Amar y sentirse real van de la mano. Encontrarse con la presencia irreductible de ese semejante que es como yo pero, afortunadamente, diferente, cuando es reconocido y valorado en su vuelo inalcanzable, supone un reverso de realidad donde el propio amante se siente real y no en una mala película -de las románticas y de las anti-románticas-. No hay allí una expectativa de que el otro sea otro, ni de que uno deba ser otra cosa para poder sostener el encuentro de nuestras presencias.

Soñar y estar despierto

Como diría Charly, “un amor real es como dormir y estar despierto”. El dormir como un replegamiento sobre nosotros mismos, allí donde soñamos nuestra realidad íntima, psíquica, no compartida, intransferible.

Pero despiertos a la realidad común, a la realidad del otro y a la realidad de uno mismo que se hace propia cuando se encuentra con la diferencia respecto de la del otro. Un amor real es siempre una mezcla de accesibilidad e inaccesibilidad, de lo onírico y la vigilia, de la fantasía y la realidad.

Dormir en aeropuertos

“Un amor real es como dormir en aeropuertos”, continuaba Charly.

A diferencia de la imagen estática de la ilusión, un amor real supone la transformación permanente. Las circunstancias, los tiempos de la vida, la humanidad misma de nuestros afectos cambiantes, la inquietud del deseo, siempre nos dejan entre la eternidad y la transitoriedad. Lo malo, pasará. Lo bueno, también.

Cuando un amor es real, los vuelos esperan, los aterrizajes también, y dormimos en los aeropuertos de un viaje con final.

Quizás, entonces, lo ideal es que sea real.

*Psicólogo (UNR), Profesor en Psicología (UNR), Magister en Salud Mental (UNR). Psicoanalista. Escritor. Investigador.