La tasa del trámite para sacar el DNI pasará a partir de hoy de 60 a 100 pesos, en tanto que la obtención del documento en 24 horas se abonará a 1150 pesos, según informó ayer el Registro Nacional de las Personas. La actualización se informó en el Boletín Oficial. “El cambio de los precios del trámite responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción, donde el Estado no sólo no obtiene ganancias sobre la tarifa sino que subsidia más del 50 por ciento”, indicó el organismo. Las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonarlos quedarán exentas del pago. La rectificación de los datos se cobrará entre 100 y 150 pesos.