Rosario, perfil de una ciudad al límite es el título del primer libro de la periodista Arlen Buchara, editado por Futurock, que a través de crónicas de excelente calidad busca respuestas a los hechos de los últimos años en la otrora Barcelona argentina. Un trabajo de investigación exhaustivo, un relato coral que va de los barrios populares a protagonistas de la cultura con una mirada curiosa. Y logra un relato caleidoscópico, donde cada mirada aporta una forma diferente. La presentación será hoy, a las 18, en la sala Beatriz Guido del Centro Cultural Fontanarrosa, con la participación de Sonia Tessa y Daniel Schreiner.
