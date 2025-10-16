La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial confirmó un fallo de primera instancia que ordena a Aguas Santafesinas brindar un adecuado servicio de suministro a vecinos de un sector de la zona sur. La demanda tiene que ver con un planteo que comenzó hace alrededor de una década, con un reclamo de consumidores domiciliarios de ese vital elemento. "El derecho al agua y sus derechos conexos no son meramente programáticos porque hacen al derecho a una vida digna", expresa la resolución de la Alzada.

Se trata de una respuesta judicial de la Sala II al planteo de problemas con el suministro de agua en ese sector, "desde hace más de 8 años, cuando se instalara el casino en las inmediaciones", reza la demanda. Ante ello, los vecinos afectados experimentaron "un notable descenso del servicio por la reducción sustancial del flujo de agua corriente y la falta de presión", se planteó en la presentación de la medida autosatisfactiva.

En ese contexto, "hicieron numerosos reclamos presenciales y por canales digitales ante la empresa y ante el ENRESS, pero el problema no se ha solucionado"; por lo que se hizo el reclamo judicial, con patrocinio de los abogados Jorge Cusenza y Esteban Jurún. El año pasado, cuando se conoció el fallo de primera instancia, se indicaba que "la demandada sólo imputa mes a mes facturas con costo 'cero', pero sin brindar solución".

El fallo de primera instancia, en tanto, abundó sobre las "normas nacionales e internacionales que ordenan a los Estados satisfacer el derecho a una vida digna, en condiciones de igualdad y no discriminación y particularmente las referidas al derecho al agua".

En el expediente, además, se indica que en la jurisdicción "el nivel mínimo de suministro debe ser de 5 mca (metro de columna de agua)", y agrega que en mediciones se obtuvo "registro de 1 mca". El fallo que ahora fue ratificado, incluía la utilización de la Inteligencia Artificial, para "mayor abundamiento" de los fundamentos que hacen referencia a jurisprudencia sobre el derecho de acceso agua.

En aquel entonces, el tribunal de primera instancia usó la herramienta para reforzar los fundamentos del fallo, con la pregunta "¿Se cumple el derecho al acceso al agua con una presión menor a 1 mca (metro de columna de agua)?". La respuesta fue que no, puesto que "ese derecho no se ve satisfecho sólo por tener una cantidad suficiente de agua, sino que es necesario que se asegura, aceptable, asequible y accesible, siendo la presión un factor importante para garantizar el acceso equitativo y seguro al agua", rezaba la resolución de Civil y Comercial 14°.

Al respecto, y ante la apelación, el fallo planteó que el tribunal de baja instancia "ha utilizado tal recurso como corroborante y a mayor abundamiento, y no como fundamento basal de su decisión".

La resolución de los camaristas Oscar Puccinelli y María de los Milagros Lotti sostiene que "no resiste análisis el argumento referido a que existe injerencia del poder judicial sobre el ejecutivo puesto que el juzgador no está ni más ni menos que ejerciendo el control que constitucionalmente le ha sido asignado sobre las actividades del gobierno que puede afectar los derechos individuales y en nada modifica la cuestión que estén proyectadas obras que no se realizaron y ni siquiera se vislumbra un avance inmediato a dicha solución. El derecho al agua y sus derechos conexos no son meramente programáticos porque hacen al derecho a una vida digna".

La confirmación es sobre lo resuelto en primera instancia, donde se ordena “adoptar todas las medidas necesarias a fin de asegurar a las actoras el abastecimiento de agua para uso y consumo humano conforme los recaudos legales y técnicos desarrollados, debiendo, en caso de ser necesario coordinar con las autoridades competentes las tareas a desarrollar a tales fines en un plazo razonable". En el "interín, y a fin de atender a la situación existente deberá cumplimentar con la propuesta formulada, realizando la carga del tanque domiciliario mediante cuba de agua una vez a a la semana y asegurando la provisión de bidones de agua potable para el consumo personal a razón de uno de 20 litros diario".