Andrea Villegas, docente autoconvocada, referente del MST y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), cuestionó lo que consideró una "complicidad" del gobierno de Gustavo Sáenz con las políticas de Javier Milei y llamó a “ponerle un freno a la ultraderecha desde las calles y el Congreso”.

Villegas sostuvo que el FIT-U debe ser “una herramienta política de lucha, no solo una oferta electoral”, por lo que reclamó romper con el Fondo Monetario Internacional y defendió un programa “socialista y anticapitalista para que la crisis la paguen los empresarios y no el pueblo trabajador”.

En diálogo de Salta/12, manifestó que "conquistar la unidad del Frente de Izquierda es fundamental", sobre todo, en un contexto en que Milei avanza con "medidas que precarizan la vida de millones", y en el que el gobierno provincial "le sigue el juego". En ese sentido, dijo que tener bancas de izquierda en el Congreso es clave para "ponerle un freno a ese proyecto y representar los derechos de los trabajadores y de las mayorías de verdad.”

Como ejemplo, mencionó la reciente votación en el Congreso, en la que los diputados nacionales que responden al gobernador, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, se ausentaron al momento de la votación del proyecto de la reforma del impuesto a los combustibles. “Sáenz apoya a Milei desde el primer minuto. Lo demuestran cada vez que se abstienen o directamente votan con la derecha. Por eso decimos que de los partidos tradicionales no se puede esperar nada", insistió.

“El gobierno perdió toda soberanía”

Consultada sobre la crisis política y económica que atraviesa el país, Villegas no dudó en calificar al gobierno de Milei como “cipayo y entreguista”. “Lo que vimos en los últimos días, con el presidente de Estados Unidos condicionando un salvataje financiero a los resultados electorales de Milei, es una pérdida total de soberanía", afirmó. Señalando que se trata de una demostración clara de cómo opera el imperialismo en la región.

Es por eso que desde el FIT-U sostienen que "hay que romper todos los lazos con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional". Lo que implica desconocer la deuda externa, que consideran fraudulenta e impagable. "Esa deuda se sigue pagando a costa de los salarios, la salud, la educación y el trabajo. Mientras tanto, Milei promete más ajuste y más entrega de los recursos naturales para congraciarse con el norte", expresó.

“El voto útil es votar a la izquierda”

La candidata reconoció el desencanto social con la política, pero lo interpretó como un desafío para la militancia. “La gente está buscando opciones, pero lo que ve son candidaturas cada vez más nefastas", aseguró, tomando como ejemplo a los candidatos de los otros frentes, como Flavia Royón, a quién acusó como defensora de la megaminería y la entrega de los recursos; a Juan Manuel Urtubey y Sergio Leavy Leavy, como quienes se disputan el sello del kirchnerismo después de haber gobernado y endeudado la provincia.

Por eso, afirmó que "el voto útil es votar a la izquierda. Si no, terminan ganando los mismos de siempre.”

Villegas destacó que las bancas del FIT-U “no son cargos personales ni de privilegio, sino herramientas de lucha”. Y subrayó que los legisladores del espacio han demostrado coherencia política a lo largo del tiempo. "Todos están del mismo lado, acompañando las luchas, no dando la espalda al pueblo", expresó, en referencia a Myriam Bregman, Romina Del Plá y Alejandro Vilca.

Al explicar la propuesta de un “gobierno de trabajadores”, Villegas reiteró que lo primordial sería dejar de pagar la deuda externa. Sostuvo que no se pueden hacer cambios estructurales si la plata se la lleva el FMI, porque esos recursos deben destinarse a generar trabajo genuino, con salarios equivalentes a la canasta familiar, y también para resolver la falta de vivienda y la pobreza.

Su programa incluye la nacionalización de la banca y del comercio exterior, un fuerte impuesto a las grandes fortunas y una reforma tributaria progresiva. “La crisis la tienen que pagar los empresarios y los capitalistas que se enriquecen con nuestro trabajo, no los trabajadores que ya no llegan a fin de mes”, sosuvo.

También planteó la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente: “Milei no se puede sostener más, pero los de arriba lo mantienen para seguir garantizando sus negocios. Esperar al 2027 es condenar al país a la destrucción total", por lo que "hay que cambiarlo todo desde abajo, con protagonismo popular”, afirmó.

Convicciones en el Congreso y las calles

La lista que encabeza Villegas está integrada por docentes, jubilados, ambientalistas y referentes feministas. “Queremos que la gente sepa que esta lista está formada por luchadores de verdad, no por políticos profesionales. Somos quienes usamos el transporte público, quienes trabajamos en la escuela y en el hospital. Creemos que ningún funcionario debe ganar más que una docente y que todos los cargos deben ser revocables", sostuvo.

Dijo que son esas convicciones las que llevan al Congreso, pero también a las calles, porque las leyes que se necesitan "no van a salir si no hay movilización popular". Por eso habló de un Frente de Izquierda como herramienta de lucha, no solo como una oferta electoral.

En Salta se dio una fragmentación de la izquierda. Refiriéndose a ello, Villegas admitió que “hay sectores que no comprendieron la importancia de la unidad”; lo que lamentó, porque "hoy necesitamos una fuerza potente y superadora que la gente vea unida". Aun así, afirmó que el FIT-U contiene al 90% de las fuerzas del país, y que siguen llamando a quienes están por fuera a sumarse y dejar de lado el personalismo.

En la recta final de la campaña, la candidata adelantó que recorrerá Orán, Tartagal y más municipios del norte. “Hacemos una campaña a pulmón, con la fuerza militante, hablando con la gente en los barrios, los lugares de trabajo y las ferias", esperando que se reciba el mensaje de que "esta realidad se puede cambiar y que no hay que resignarse". "El ajuste se puede frenar si nos organizamos, y el voto a la izquierda es un paso en esa dirección", insistió.

Para Andrea Villegas, no hay lugar a la tibieza. "Este gobierno no se puede aguantar más", aseguró recordando que las bancas del Frente de Izquierda van a seguir siendo una herramienta de lucha al servicio de los trabajadores, las mujeres y la juventud.