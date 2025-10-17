La socióloga, escritora e investigadora Maristella Svampa estará hoy, a las 19, en la Feria del Libro para presentar Policrisis, su último título, acompañada por Marilé Di Filippo. En Policrisis, despliega los diferentes aspectos de la crisis civilizatoria contemporánea, en un cruce entre el colapso climático, el ascenso de las ultraderechas y el agotamiento de las políticas progresistas. Además, resalta las experiencias comunitarias de políticas de cuidado del planeta tanto en Argentina como en América Latina. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana.
