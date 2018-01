A medida que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunciaba los fuertes aumentos para los transportes públicos, el repudio de referentes de la oposición y del resto de la sociedad también escalaba en las redes sociales. Rápidamente, y aún cuando la conferencia de prensa no había terminado, se multplicaron los rechazaros a los tarifazos que implicarán un incremento de los boletos mínimos de colectivo de 6 a 8 pesos en febrero, 9 en abril y 10 en Junio. También criticaron la suba que impactará en los pasajes de trenes, que pasarían de 2 a 2.75 el mes próximo hasta llegar a los 3.25 a mitad de año. Las críticas a los aumentos al subte, de 7,50 a 12,50 se acumularon como los usuarios del transporte en hora pico.

Los afectados con la medida que empezará a regir a partir del mes que viene alertaron cómo influirá en su día a día y en sus bolsillos el fuerte incremento de los boletos, al señalar que los funcionarios no conocen la situación de muchos barrios bonaerenses. También recordaron que la situación económica no es favorable y destacaron que lo que no pueden ver es "la relación entre los sueldos y los aumentos".

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Muchos diputados, de diferentes fuerzas políticas, advirtieron por Twitter que el impacto de los aumentos será directo en los sectores de menos recursos. Algunos, señalaron además las contradicciones de Dietrich, que siendo miembro de la familia de una de las mayores concesionarias de autos del país, pregona el uso de la bicicleta, mientras aplica tarifazos a los transportes públicos.

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Otros, apuntaron al modelo de país que persigue la administración de Mauricio Macri, recordando que lejos de inclinarse hacia la redistribución de ingresos para achicar brechas sociales, “premian a los sojeros con 20.000 millones por baja de retenciones”. Ayer, las cámaras del sector informaron que en 2017 el monto de liquidación de dólares fue el más bajo de los últimos ocho años, pero igual empezaron a recibir la reducción mensual.

Loading tweet ...

Loading tweet ...