Los trabajadores de Radio Nacional, la TV Pública y la agencia de noticias Télam realizan por primera vez un cese de tareas simultáneo en esos medios y una asamblea general en la que analizaron las medidas que tomarán frente a “las políticas de vaciamiento y ajuste" que el gobierno de Cambiemos aplica en los medios públicos. Los trabajadores presentaron ante el Ministerio de Trabajo un pedido de conciliación obligatoria por los 16 despidos en Radio Nacional pero, alertaron, “hasta ahora no hay diálogo”.

La medida de fuerza comenzó a las 14 y finalizará a las 17, motivo por el cual se prevé la discontinuidad de la programación de esos medios administrados por Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC). La asamblea se realiza en la sede de la radio, ubicada en el histórico edificio de Maipú 555.

"No, no hay nada. El diálogo con las autoridades de Radio Nacional está absolutamente cortado porque ellos dicen que no hablan con personas que mantienen un paro", sostuvo Fernando "Tato" Dondero, titular del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

El ajuste “revela la falsedad de los enunciados que repiten los funcionarios: mientras proclaman inaugurar un tiempo de libertades y pluralidad de contenidos se ocupan de expulsar a los periodistas que deben garantizarlos”, denunció el sindicato a través de un comunicado.

Además de rechazar los 16 despidos (nueve en Capital Federal y siete en distintas provincias) concretados durante los últimos días en Radio Nacional, donde hasta las 13 de hoy hubo un paro, los trabajadores de los medios públicos se mantienen en estado de alerta. En la TV Pública, por ejemplo, desde hace 15 días hubo cancelación de contratos artísticos y se anuncio un plan de jubilaciones anticipadas. "Hay rumores de que habrá retiros voluntarios", advirtió Dondero.

Luego de denunciar un “drástico programa de ajuste y despidos que se proyecta en los medios bajo gestión estatal”, Sipreba reclamó “un canal de diálogo sincero con las autoridades”, y presentó un pedido de conciliación obligatoria.