Cuatro referentes nacionales feministas estarán el miércoles en Rosario para apoyar la candidatura a diputada nacional de Caren Tepp, en una actividad que tendrá como título “La razón es la vida”. La periodista Julia Mengolini, la economista Mercedes D’Alessandro, así como las sociólogas Luci Cavallero y Verónica Gago, de Ni Una Menos, mantendrán una conversación con la candidata sobre "los desafíos del presente para enfrentar la crueldad, reinventar la democracia y construir una alternativa de poder que recupere la esperanza y ponga la vida en el centro”.

“Lo que venimos haciendo en Santa Fe no solamente está generando muchas expectativas, ilusión y perspectiva de futuro para nuestra provincia, sino que también desde otros lugares lo ven con esperanza, y eso genera ganas de apoyar y acompañar este proceso”, expresó la candidata de Fuerza Patria.

La charla será el miércoles a las 18, en Paraguay 1135. Mercedes D’Alessandro, economista nacida en Misiones, fue directora de Economía y Género y la primera en cuantificar el peso económico de las tareas de cuidado en la economía argentina, en 2020. Hoy es candidata a senadora por Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. “A Caren la conozco hace muchísimos años: hemos compartido debates, formaciones, militancia, viajes. Conozco el tambo La Resistencia, su trabajo como concejala, la sigo desde la creación del Partido Ciudad Futura”, plantea D’Alessandro y recuerda la lista integrada solo por mujeres que impulsaron en 2017. “Fue espectacular, como un gran statement político, porque me llevó a pensar: ¿por qué tenemos que pelear paridad cuando podríamos hacer listas de todas mujeres, que nos serviría mucho más para impulsar nuestra participación política?”, sigue elogiando a la candidata, que hoy encabeza la coalición que integra el Partido Justicialista.

En tanto, Verónica Gago y Luci Cavallero, además de ser sociólogas reconocidas por su trabajo a nivel internacional, estudian el impacto de la deuda en la vida de las mujeres y lo enlazan con el capitalismo financiero y la deuda externa. Su último libro conjunto es Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Son referentes del movimiento nacional Ni Una Menos. “Me parece clave que encabece la lista una mujer, en un momento de antifeminismo de Estado”, plantea Gago sobre el motivo de su presencia este miércoles en Rosario. Caren “es una figura que expresa renovación generacional, que viene de una construcción territorial y local donde sus políticas tienen arraigo”, afirma respecto de Ciudad Futura, cuyas experiencias de Escuela Ética, Tambo La Resistencia y Empresa Pública de Alimentos son miradas con atención en todo el país.

“Esta elección no es solo parlamentaria: es un plebiscito contra el gobierno de Milei, contra la represión de (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich y su justificación de la violencia femicida, y de (el ministro de Economía, Luis ‘Toto’) Caputo y (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger, que están entregando el país a Estados Unidos. Es una elección contra Trump y el FMI y sus políticas genocidas y de saqueo”, señala Gago, quien recibió en abril el premio Martin Diskin por su compromiso con la justicia social, la docencia y el activismo.

Por su parte, Julia Mengolini no suele asistir a actos partidarios, pero consideró importante apoyar a Caren. El 25 de septiembre entrevistó a la candidata en el programa Mirá quién vino, por Futurock. “Me había quedado impresionada, impactada por la profundidad, por la voluntad, por la militancia de Caren”, contó la periodista, quien ponderó la experiencia de Ciudad Futura.

“Me parece que sintetiza la conjunción entre nuestras mejores tradiciones militantes y una cosa nueva que vienen a proponer, que trae aire fresco, y es una experiencia muy profunda de gestión, de demostrar que se puede hacer política de otra manera”, sigue Mengolini.

La coyuntura es excepcional. “Me parece importante también bancarla, porque estamos en un momento crucial de la Argentina. Esta no es cualquier elección de medio término. Es muy importante que pierda Milei y que gane el peronismo, en la mayor cantidad de provincias posibles y con la mayor fuerza posible, porque la disputa ahora directamente es por la soberanía de la patria”, agrega.

Luci Cavallero subraya que estamos frente a una elección crucial. “Es muy importante que haya una mujer encabezando una lista, una mujer que además está ligada a procesos de luchas territoriales, por la vivienda, por la tierra, por el trabajo, con la experiencia de Ciudad Futura, que expresa también una posibilidad de renovación, de renovación de la dirigencia política”, planteó Cavallero.

“En estas elecciones es muy importante que se muestre un gran rechazo a la política de Milei, que además van a ser unas elecciones que van a estar miradas por el imperio, por Estados Unidos de América, por Donald Trump, y que tenemos que juntar todos los votos para que se sienta un rechazo masivo a la política del gobierno de Javier Milei: una política de endeudamiento, una política que, a través de su ministra de Seguridad y de personajes como el ministro de Justicia, propone legitimar y promover los femicidios desde el propio Estado, y una política que el pueblo no aguanta más y que ya rechazó en la provincia de Buenos Aires. Ahora tenemos que hacer que ese rechazo sea a nivel nacional. Es muy importante ganar la provincia de Santa Fe”.