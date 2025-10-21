Podemos comenzar preguntándonos si es posible que de alguna manera seamos resistentes lobos extremeños.

Vamos a responder temerariamente que si.

La lectura de la novela de Lásló Krasznahorkai El último lobo me remite de inmediato a una querida compañera anarquista Angelita Sánchez Lobato y a su padre Rafael Sánchez.

Rafael Sánchez, campesino extremeño ibérico, miliciano confederal activo partícipe de la colectivización de tierras durante la Revolución Libertaria Anarquista en la época de la Guerra Civil Española (1936-1939).

A final de la contienda volvió a Navalmoral de La Mata, lugar cercano al escenario de los hechos que describe Lásló a desalojar el poblado antes de la llegada de las tropas falangistas.

El miliciano ácrata Rafael Sánchez, aguerrido y valeroso como un lobo, nunca abandonó el territorio y lo defendió colectivamente hasta que lo atraparon los esbirros artillados, murió de tuberculosis y por inanición como el poeta Miguel Hernández en una cárcel del franquismo.

Muchas son las reflexiones a las que nos incita la magnética novela El último lobo, de Krasznahorkai, ante la multiplicidad de relatos nos va llevando por laberintos geográficos apasionantes desde Europa del Este al Oeste Ibérico, región árida y escarpada que Luis Buñuel reflejó en su documental Las Hurdes.

Además, el autor, va desmontado mitos sobre la supuesta protección de la fauna autótocna y la devastación ecológica por los mezquinos intereses de los latifundistas.

La noble resistencia de los lobos tal como es reflejada en la última manada es una metáfora de la indispensable resistencia que siempre deberemos mantener frente a las injusticias.

Carlos A. Solero