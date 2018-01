A poco más de un año de su aparición en formato digital, a través de Bandcamp, en noviembre el sello Discos Perfectos lanzó la edición física de Héroe, el álbum compilado con el que el indie argentino tributa a David Bowie. “Nos quedó pendiente la pata física porque la versión digital incluía un PDF con ilustraciones de varios artistas”, explica Fernando Cárdenas, cocurador del álbum y artífice de la disquera. “Como nos pareció que estaba bueno que la gente pudiera hojear el libro, en 2017 manejamos la posibilidad de hacer una edición limitada; y se sumó que el diseñador de la tapa original (Martín Miguel Cárdenas) pidió reformularla.”

Además de las 16 canciones que forman parte del repertorio, este trabajo incluye ilustraciones de Consthanzo, Leo Gudiño, Jime Aranda, Diego Parpaglione, Rubén Gauna, Damián Allende, Juan Carlos Cárdenas, Marcela Correa y CJ Camba. “Es gente del mundo del diseño y de la historieta. La intención era que cada uno interpretara cualquiera de sus etapas o que inventara su propio Bowie.”

La idea de este tributo sin fines de lucro se remonta a octubre de 2015, cuando Cárdenas y Leo Acevedo, integrante de Segba, que aportó un cover en español de Ashes to Ashes (titulado Cenizas), volvieron a juntar fuerzas tras hacer Mereces lo que sueñas, álbum homenaje a Gustavo Cerati. “Luego de eso, nos preguntamos con qué seguíamos”, recuerda Cárdenas. “Pensamos en un tributo a Duran Duran, pero Leo me dijo que Bowie tenía más que ver con nosotros. Y tenía razón. Debido a que se murió al poco tiempo de comenzar el proyecto, no queríamos parecer oportunistas. Aunque ya estábamos embarcados, así que decidimos seguir adelante y convertirlo en una despedida y un agradecimiento.”

En Héroe, El Estrellero hizo Changes, mientras Anticasper versionó Quicksand, en tanto que Mi Amigo Invencible adaptó Life on Mars?, Jimena López Chaplín grabó Starman y Mamuzca en Burundi interpretó Modern Love. “La selección de los artistas fue por gusto personal, consensuado con Leo y con gente de la escena. A todos los que convoqué, les encantó la idea”, dice Cárdenas.

Si bien los artistas tuvieron libertad plena para elegir el tema y la manera de encararlo, el repertorio de Héroe está notablemente influido por el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972). “Me parece que es un buen compendio, aunque acotado, de lo que fue la obra de Bowie”, advierte el periodista, que conduce el programa de radio Discos perfectos y lleva adelante el blog homónimo. “Me impresionó que hubieran dos canciones del último disco de Bowie, las que hacen Simón Fuga (It’s a Pity She Was a Whore) y Lautremont (Blackstar). Y también me sorprendió que ninguno eligiera Heroes, a pesar de que el cover de Fricción es casi perfecto e icónico.”

Según Cárdenas, Bowie, cuyo aniversario de nacimiento y muerte serán la semana próxima, es junto a los Beatles y los Stones el músico que más influyó en la cultura rock de la Argentina. “En Virus hay rastro, al igual que en Coleman y Cerati. Y no me refiero necesariamente a lo musical, sino a lo estético. Así como en cruzar los límites y el estar atento a las tendencias y adoptarlas.”