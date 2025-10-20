En una semana a puro deporte, la Fórmula 1 llega a México y la máxima liga de Básquet del mundo empieza una nueva temporada. En el fútbol local, termina la fecha número 13 y la Primera Nacional continúa con el reducido. Racing tendrá un partido clave por la Copa Libertadores.
Torneo Clausura
Termina la fecha 13 de la Liga Profesional:
Lunes
19.00: Deportivo Riestra vs Instituto
19.00: Tigre vs Barracas
21.15: Atlético Tucumán vs San Lorenzo
Martes
19.15: Unión vs Defensa y Justicia
Miércoles
19.30: Huracán vs Central Córdoba SdE
Primera Nacional
Continúa el Reducido, que tiene además un partido postergado -Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn- todavía sin nueva fecha confirmada.
Lunes
19.00: Tristan Suarez vs Estudiantes
Copa Argentina
Se juegan las Semifinales del torneo federal:
Jueves
21.10: Argentinos Jrs vs Belgrano
Viernes
21.10: Independiente Rivadavia vs River
Copa Libertadores
Con Racing como protagonista, se disputan las Semifinales:
Miércoles
21.30: Flamengo vs Racing
Copa Sudamericana
También se juegan los partidos de ida de las Semifinales, con Lanús como único representante argentino:
Jueves
19.00: Universidad de Chile vs Lanús
Fórmula 1
Se corre la fecha 20 del campeonato y el calendario llega a México:
Viernes
15.30: Prácticas Libres 1
19.00: Prácticas Libres 2
Champions
En la Liga de Campeones continúa la Fase Regular:
Martes
13.45: Barcelona vs Olimpiacos
13.45: Kairat Almaty vs Pafos FC
16.00: Arsenal vs Atlético Madrid
16.00: Bayer Leverkusen vs PSG
16.00: Copenhague vs Borussia Dortmund
16.00: Newcastle vs Benfica
16.00: PSV vs Napoli
16.00: St Gilloise vs Inter
16.00: Villarreal vs Manchester City
Miércoles
13.45: Athletic vs Qarabag
13.45: Galatasaray vs Bodo Glimt
16.00: Monaco vs Tottenham
16.00: Atalanta vs Slavia Praga
16.00: Chelsea vs Ajax
16.00: Eintracht Frankfurt vs Liverpool
16.00: Bayern Munich vs Brujas
16.00: Real Madrid vs Juventus
16.00: Sporting vs Marsella
NBA
Comienza una nueva temporada con el debut del último campeón, Oklahoma City Thunder:
Martes
20.30: Thunder vs Rockets
23.00: Lakers vs Warriors
Miércoles
20.00: Knicks vs Cavaliers
20.00: Magic vs Heat
20.00: Hornets vs Nets
20.30: Hawks vs Raptors
20.30: Celtics vs 76ers
21.00: Grizzlies vs Pelicans
21.00: Bulls vs Pistons
21.00: Bucks vs Wizards
22.00: Jazz vs Clippers
22.30: Mavericks vs Spurs
23.00: Trail Blazers vs Timberwolves
23.00: Suns vs Kings
Jueves
20.30: Pacers vs Thunder
23.00: Warriors vs Nuggets