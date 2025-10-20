En una semana a puro deporte, la Fórmula 1 llega a México y la máxima liga de Básquet del mundo empieza una nueva temporada. En el fútbol local, termina la fecha número 13 y la Primera Nacional continúa con el reducido. Racing tendrá un partido clave por la Copa Libertadores.

Torneo Clausura

Termina la fecha 13 de la Liga Profesional:

Lunes

19.00: Deportivo Riestra vs Instituto

19.00: Tigre vs Barracas

21.15: Atlético Tucumán vs San Lorenzo

Martes

19.15: Unión vs Defensa y Justicia

Miércoles

19.30: Huracán vs Central Córdoba SdE

Primera Nacional

Continúa el Reducido, que tiene además un partido postergado -Gimnasia (J) vs Deportivo Madryn- todavía sin nueva fecha confirmada.

Lunes

19.00: Tristan Suarez vs Estudiantes

Copa Argentina

Se juegan las Semifinales del torneo federal:

Jueves

21.10: Argentinos Jrs vs Belgrano

Viernes

21.10: Independiente Rivadavia vs River

Copa Libertadores

Con Racing como protagonista, se disputan las Semifinales:

Miércoles

21.30: Flamengo vs Racing

Copa Sudamericana

También se juegan los partidos de ida de las Semifinales, con Lanús como único representante argentino:

Jueves

19.00: Universidad de Chile vs Lanús

Fórmula 1

Se corre la fecha 20 del campeonato y el calendario llega a México:

Viernes

15.30: Prácticas Libres 1

19.00: Prácticas Libres 2

Champions

En la Liga de Campeones continúa la Fase Regular:

Martes

13.45: Barcelona vs Olimpiacos

13.45: Kairat Almaty vs Pafos FC

16.00: Arsenal vs Atlético Madrid

16.00: Bayer Leverkusen vs PSG

16.00: Copenhague vs Borussia Dortmund

16.00: Newcastle vs Benfica

16.00: PSV vs Napoli

16.00: St Gilloise vs Inter

16.00: Villarreal vs Manchester City

Miércoles

13.45: Athletic vs Qarabag

13.45: Galatasaray vs Bodo Glimt

16.00: Monaco vs Tottenham

16.00: Atalanta vs Slavia Praga

16.00: Chelsea vs Ajax

16.00: Eintracht Frankfurt vs Liverpool

16.00: Bayern Munich vs Brujas

16.00: Real Madrid vs Juventus

16.00: Sporting vs Marsella

NBA

Comienza una nueva temporada con el debut del último campeón, Oklahoma City Thunder:

Martes

20.30: Thunder vs Rockets

23.00: Lakers vs Warriors

Miércoles

20.00: Knicks vs Cavaliers

20.00: Magic vs Heat

20.00: Hornets vs Nets

20.30: Hawks vs Raptors

20.30: Celtics vs 76ers

21.00: Grizzlies vs Pelicans

21.00: Bulls vs Pistons

21.00: Bucks vs Wizards

22.00: Jazz vs Clippers

22.30: Mavericks vs Spurs

23.00: Trail Blazers vs Timberwolves

23.00: Suns vs Kings

Jueves

20.30: Pacers vs Thunder

23.00: Warriors vs Nuggets