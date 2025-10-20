DE VISITANTE ► Antes del fin de año habrá shows del cancionista country estadounidense Bob Wayne (23/10 en Mar Adentro de Ramos Mejía, 24/10 en Club GBA de Villa Adelina y 25/10 en el Salón Pueyrredón); de los metalcoreros estadounidenses Integrity (25/10 en el CC Bula); del cantante urbano chileno Kidd Voodoo (9/11 en Vorterix); del cantautor español Melendi (9/11 en Arena Maipú de Mendoza, 10/11 en Quality Espacio de Córdoba y 16/11 en el Movistar Arena), de los psicodélicos brasileños Deafkids (20/11 en Casa Bastet, 21/11 en Pura Vida de La Plata, 22/11 en el CC Víctor Jara y 23/11 en La Pulpería de Monte Grande) y de los latin-rockers mexicanos Molotov (6/12, Bioceres Arena de Rosario).

PANTALLAZOS ► Kapanga cumple 30 años y ya calienta la previa de su festejo (5/12, Obras) compartiendo archivos audiovisuales inéditos de la historia de la banda ► Hecho en Jamaica, de Nonpalidece, ya está en Flow y recupera la experiencia de la banda en su viaje por la isla del reggae para grabar su último disco, que siguen presentando con fechas en el Auditorio Sur de Temperley (25/10), el Espacio Le Parc de Mendoza (8/11), el Auditorio Oeste de Haedo (14/11) y más ► Y sobre música internacional, Paramount+ subió Ozzy: No Escape From Now, con testimonios de Sharon y la familia Osbourne, así como de Tony Iommi o Duff McKagan.

MUCHO TEXTO ► Irrupciones, personajes que entran y salen con desprolijidad, recuerdos parciales e historias que no son para enorgullecerse integran los 19 cuentos del libro Quemarse vivo, de Nacho Merlo (Editorial Orsai).

HACELA SIMPLE ► Salieron las nuevas canciones de Franca ("Mal sueño"), Luche's Rock ("Nunca te rindas"), El Plan de la Mariposa ("El cantar de los anzuelos"), Maximiliano Calvo + El Chacal & los Alpes Floreados ("Super freak"), Chornys + Kompadres Muertos ("Ya me perdoné"), Mango para Armar ("78 Km"), Paraíso Cassette ("El tiempo que lleva perderte"), Dzain ("Disney"), Les Poetes Malditus ("¿Quién mató a Laura Palmer?"), Yony Linyero ("Zapato"), Félix Vestre ("Noches alegres, mañanas tristes"), Kill Flora ("A veces"), Joaquín Bressan + Lichi ("La anatomía de la felicidad") y La Orden Shiitake ("La nueva imagen").





