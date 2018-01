- LaBandaDelVerano Del lado uruguayo del verano, el Movistar Punta del Este Summer Festival juntará a Beth Ditto, The Martínez Brothers, Oh My God It’s The Church, Brett Love y Louta (6/1, Playa Montoya). En Mar del Plata, el lanzamiento del popero y youtubero Fun You! Festival tendrá a Valen Etchegoyen, Freak Out y Lucas Spadafora (10/1, Abbey Road). Y en Buenos Aires, Diego Martez revelará nuevas canciones y Seba “Profesor Pop” Rubín colará DJ set (10/1, Sheldon).

* Cursos&Concursos Bandas y solistas independientes ya pueden postularse para grabar, tocar, difundir y desarrollar su música a través del programa Proyecto Disco de Estudio Urbano, espacio de cultura, capacitación y grabación de la Ciudad: 24 artistas accederán a grabar gratuitamente dos temas y recibir asesoramiento y difusión; y al menos dos podrán registrar sus discos completos en la sede de Curapaligüe 585 (buenosaires.gob.ar/estudiourbano, hasta el 16/2). Además, hasta el 31/1 el concurso para emprendimientos e ideas tecnológicas Imagine Lab busca proyectos para proveerlos de capacitación, mentorías, coaching e inversión (imaginelabargentina.com).

* AduanaParalela El trovador, escritor y ahora youtuber uruguayo Leo Maslíah llevará su show Da en la tecla a Café Vinilo (5 y 6/1). Y los actores-músicos Josh Radnor (de la sitcom How I Met Your Mother) y Ben Lee se presentarán como dúo rocker en La Viola Bar (23/1).

* AltaTemporada Si te van las investigaciones detectivescas pop, terminará la segunda de Dirk Gently (5/1, Netflix). Si te caben los monologuistas neoyorquinos, Netflix subirá Comedians In Cars Getting Coffee, con Jerry Seinfeld (5/1). Si te animás a reversionar animaciones de los ‘60, debutará la nueva generación de Los Autos Locos (7/1, Boomerang). Si estás para naves espaciales y saludo vulcano, completará la segunda de Star Trek: Discovery (8/1, Netflix). Y si te gustan los neuropsiquiátricos y la hechicería teen, saldrá la tercera de The Magicians (10/1, SyFy).

* CualquieraPuedeGooglear La sede local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) tiene abiertas las inscripciones a su Posgrado Internacional en Gestión y Política en Cultura y Comunicación y a su curso de Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación. Click matriculado. Dos con nuevos videos: los electropsicodélicos Translúcido estrenaron el clip de su canción El último latido de Lao y los pop-rockers Barco el de Eso es amor. Videoclick. Ciro Pertusi volvió a Attaque 77... pero sólo como invitado, para el ciclo de shows con los que la banda recorrió sus viejos discos durante diciembre. Click revival. Y Pablo Badaracco, baterista de Katarro Vandáliko, fue separado de la banda punk tras una grave denuncia por violencia de género: una mujer lo acusó a través de Facebook de agredirla y ocasionarle severas lesiones. Click, juez.

* Festivalipsis Los punkalifornianos The Offspring reincidirán con el público argentino: se sumarán a la última fecha del Cosquín Rock (10 y 11/2, Autódromo Santa María de Punilla), cuya grilla incluye a Ratones Paranoicos, Skay, Ciro y Los Persas, Las Pastillas del Abuelo, Creedence Clearwater Revisited, Los Gardelitos, El mató a un policía motorizado, Los Espíritus, Don Carlos y muchos más. Y los skacumbieros españoles La Maruja y Otras Hierbas se engancharán al Festival Nuestro (5/5, Tecnópolis), para el que ya estaban confirmados La Vela Puerca, La Beriso, El Bordo y El Kuelgue, entre otros.

* Pantallazos “Comunidades Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” es la consigna del concurso internacional de cortos de 1 a 3 minutos sobre inmigración africana que organiza Unesco: diez trabajos elegidos serán premiados con 500 dólares (iberculturaviva.org). Y en e C.C. de la Memoria Haroldo Conti, durante enero, habrá ciclos de cine cordobés (sábados a las 19) y de ficciones internacionales (domingos a las 19).

* Fiesteros Sig Ragga y Pez animarán la Fiesta Clandestina en Groove (5/1), en tanto que la franquicia trapera It’s A Trap juntará a Malajunta Malandro y XXL Irione (7/1, C.C. Konex). Además, habrá ciclo de fiestas en Beatflow bajo el ala de Te Re Cumbió, desde el 6/1, los sábados de enero, con artistas invitados como Villa Diamante, Sonora Marta La Reina, Zurita, Chamigo Sound System, La Sub 21, Los Labios, Pato Smink y más.

* ArteArteArte El Espacio Cultural OEI convoca a artistas visuales a presentar proyectos para realizar muestras en 2018 ([email protected], hasta el 31/1). Y el Fondo Nacional de las Artes anunció sus becas Fulbright, para capacitar a artistas argentinos —fotografía, literatura, danza, teatro, diseño— en universidades norteamericanas (fnartes.gob.ar/becas-fulbright).

* EstaEsParaVos Bôas Teitas sacó Volumen 4, un disco de “canciones ajenas en versiones propias” que va de The Kinks a Cienfuegos y de Virus a Smokey Robinson, y está disponible en Bandcamp y tiendas digitales. Además, Reiband estrenó su versión de Entre caníbales, clásico de Soda Stereo, con video grabado en Miami y Buenos Aires junto al venezolano Julio Briceño, de Los Amigos Invisibles (YouTube).