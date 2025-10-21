El juzgado federal de Santa Fe ordenó el cese de difusión de noticias y videos falsos en los que se vinculaba a la candidata de Fuerza Patria con mensajes ficticios. Esta decisión fue tomada por el juez Cuello Murua del juzgado federal de Santa Fe, considerando que estos contenidos falsos podrían “generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto”. El fallo además se apoya en un dictamen de la Fiscal General de la provincia de Santa Fe donde se reconoce en esta campaña el delito de “Inducción del voto con engaños.

En los últimos días, en el marco de la campaña electoral, cuentas de redes sociales de Instagram y Facebook, junto a medios de comunicación, publicaron diferentes mensajes, fotos de carteles y videos con propuestas electorales ficticias como expropiación de campos, entre otras.

Desde la lista Fuerza Patria alertaron sobre este tipo de prácticas y afirmaron: “No es novedad que Milei está detrás de esto, ya lo hicieron en otras elecciones. Hay una campaña de noticias falsas y desprestigio financiada desde el gobierno nacional para querer manipular el voto y confundir a la ciudadanía, lo hacen porque saben que podemos ganarles. La mejor respuesta a estos ataques la tenemos que dar el domingo en las urnas”. Tras conocerse el fallo, desde el entorno de la candidata Caren Tepp celebraron la decisión judicial y llamaron a “responder en las urnas a los ataques y a las operaciones de desinformación”. En la recta final hacia las elecciones, el espacio político reafirmó su compromiso con una campaña “basada en propuestas reales, sin mentiras ni agresiones”.

La burda camapaña hacia desde falsos afiches, anuncios que jamás hicieron los candidatos, hablando de medidas que tomarían en un futuro, pretendiendo asustar al votante.