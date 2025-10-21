Sectores que trabajan con personas con discapacidad realizarán un paro de actividades hoy y mañana y en el segundo día de protesta, marcharán a la Plaza San Martín. La medida fue lanzada por la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) en reclamo por la postergación en la implementación de la ley nacional para el sector. “Nos vemos obligados a realizar un cese involuntario de actividades los días martes y miércoles", expresó Pablo Bolego, presidente de Atraes. Asimismo, el transportista agregó que, “tras idas y vueltas, el gobierno vuelve a jugar con los tiempos de los trabajadores, las familias y las personas con discapacidad”.

“Esta dilación no solo vulnera derechos, sino que profundiza la incertidumbre en un sector que ya no puede esperar más”, agregó. Es por eso, que los transportistas marcharán en caravana este miércoles desde el Parque Independencia hasta la Plaza San Martín, donde a las 11 se sumarán otras organizaciones y se realizará un acto para visibilizar esta situación y exigir respuestas concretas.

“Hemos trabajado durante todo el año en la Ley de Emergencia que pasó por el Congreso, diputados, senadores, pudimos rechazar el veto del Presidente de la Nación también en ambas cámaras, y, sin embargo, el Ejecutivo Nacional decide no cumplir con la ley. De manera que lo que vemos es una dilación muy cruel”, manifestó Pablo Bolego.

En tanto, las instituciones nucleadas en Apridis que también llevarán adelante un cese de actividades este martes y el miércoles se concentrarán en la jornada del día miércoles en Plaza San Martín a partir de las 11.



