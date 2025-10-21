Ignacio Astore necesitó dejar al equipo al borde del descenso para pedir ayuda. Desorientado por la situación deportiva e institucional, el presidente de Newell’s convocó ayer a las agrupaciones que participan del proceso electoral que tendrá lugar en la institución a fin de año para encontrar consenso en qué hacer con el primer equipo. La dirigencia propuso nombrar a Lucas Bernardi como técnico del primer equipo y en general todos partícipes de la reunión aceptaron, sin mucho más opciones que considerar.

La crisis en Newell’s ingresó hace tiempo a fase crítica y ahora está más visible porque el primer equipo corre riesgo de jugar en segunda división el año que viene. De igual modo Astore no se despojó nunca de su soberbia, ni siquiera luego de perder en febrero el primer clásico del año, y negó toda posibilidad de acelerar la salida a la crisis de gestión con propiciar el adelanto de las elecciones. Astore se quedó al frente de la administración, vendió a Mateo Silvetti a pesar de la delicada situación del primer equipo y todo se agravó. Recién ahora, con el club en descalabro generalizado, Astore convocó a todos los sectores. Pero no se animó a llamar personalmente a los dirigentes a los que les mintió durante todo este tiempo y envió al vicepresidente ayer a realizar la convocatoria a la reunión que tuvo lugar en Bella Vista al caer la tarde.

Lo que propuso Astore es que Bernardi sea el entrenador de Newell’s. El actual técnico de la reserva le exigió el presidente que busque consenso entre los opositores para reemplazar a Cristian Fabbiani porque su figura en el ámbito político del club está muy gastada.

Bernardi fue el primer jugador que decidió volver cuando Eduardo López dejó de ser el presidente, en las recordadas elecciones de 2008. Pero cuando dejó de ser jugador profesional tuvo un paso errático como entrenador del primer equipo, fue manager en los últimos meses de la gestión de Cristian D’Amico, en 2021, y volvió con Astore. Bernardi regresó al club siempre en momentos institucionales de turbulencia. Y esta vez no será la excepción.

Porque sin mucho más para evaluar o considerar, en general ayer los presentes en la reunión con Astore avalaron la vuelta de Bernardi como entrenador del primer equipo. Se espera para esta mañana que el ex volante campeón del equipo de 2013 acepte la propuesta y dirija esta tarde su primer entrenamiento en Bella Vista.

El sucesor de Fabbiani tendrá dos semanas para trabajar con el plantel en el polideportivo, previo al partido con Unión en el Coloso del Parque, dado que el fin de semana no habrá actividad en Liga Profesional por tener lugar en el país las elecciones legislativas nacionales. Bernardi había vuelto al club meses atrás para asumir como entrenador de la reserva, donde se desempeñó hasta ayer.