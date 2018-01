Jumanji: Welcome to the Jungle

EE.UU., 2017

Si había algo que no hacía falta, era una segunda parte de Jumanji. Pero así las cosas. Ahora son adolescentes los que se meten con el juego en cuestión, siendo transportados a una selva en donde serán reemplazadas por los alias que significan los intérpretes Dwayne Johnson, Nick Jonas, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart. La dirección es de Jake Kasdan. Mientras intentan adecuarse a sus nuevos cuerpos, el tiempo apremia, y tal vez el juego los atrape para siempre.