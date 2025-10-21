El robo del Museo del Louvre, ocurrido en una tranquila mañana de domingo, ha captado la atención mundial. Lo que inicialmente parecía imposible, un robo en el recinto cultural más seguro de Europa, ha evocado ecos de la famosa serie Lupin de Netflix, donde una trama similar cobra vida en las pantallas de miles de usuarios. ¿Es posible que la realidad haya tomado nota de la ficción, o que la ficción haya anticipado esta osada acción?

Un arma de distracción

Creada en 2021 como parte de una adaptación moderna de las novelas de Maurice Leblan, Lupin surgió como un fenómeno cultural en el que las estrategias de su protagonista para lograr lo imposible parecen tener una relación con el reciente incidente en París.

En la serie, Omar Sy interpreta a Assane Diop, un ladrón de guante blanco inspirado en el personaje literario Arsène Lupin, quien atrae al público a través de su ingenio y audacia. En el primer episodio, Diop planea un robo en el Louvre para robar un collar histórico, lo que establece un paralelismo inevitable con los eventos actuales.

La escena del crimen

El atrevido robo del Louvre dejó perplejas a las autoridades parisinas. Los asaltantes, haciéndose pasar por obreros, accedieron al museo en montacargas y sustrajeron nueve joyas históricas en apenas siete minutos. Las joyas, que pertenecieron a Napoleón y a la emperatriz Eugenia, incluyeron piezas que poseen un valor histórico incalculable. Aun así, tampoco fue un golpe perfecto ya que, en la frenética huida, una pieza de mayor tamaño fue abandonada, lo que añadió un capítulo más a la intriga de su plan.

Si bien el golpe parece sacado de un episodio de Lupin, tanto por el lugar (el Louvre) como por la velocidad, la audacia y la ejecución, no se llama aún evidencia de que los ladrones se inspiraran directamente en la serie, ni que haya una conexión oficial entre los realizadores de la serie y el robo real. Más bien es una coincidencia estilística que resuena públicamente.

