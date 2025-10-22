Lucas Bernardi asume esta mañana como técnico de Newell’s, en su desafío más arriesgado desde su retorno a la institución, allá por 2009, como jugador. Bernardi dirigió ayer su último entrenamiento en la reserva y optó por aceptar el pedido de la dirigencia por la gravedad de la situación, no solo institucional, con un presidente Ignacio Astore sin credibilidad, sino también por lo deportivo. Solo un hincha de Newell’s podría tomar el mando de un equipo el cual tiene por delante tres partidos donde deberá evitar el descenso. Así dejó al plantel el ex entrenador Cristian Fabbiani, quien aún se resiste a desvincularse del club.

El respaldo de las agrupaciones opositoras que exigió Bernardi no fue para pensar en una continuidad como entrenador para el año que viene sino para encontrar serenidad en los 30 días de trabajo, donde deberá orientar a un equipo a que encuentre triunfos para evitar el descenso. La situación del club y el equipo es la más crítica en mucho tiempo y Bernardi pone en juego todo lo que hizo por la institución como jugador en el cierre de la temporada del torneo Clausura.

El sucesor de Fabbiani se despidió ayer del plantel de reserva, al cual en la presente temporada lo dirigió en 30 partidos. Obtuvo 15 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Hoy Bernardi dirige el primer entrenamiento al frente del primer equipo. Asume con el club a 6 puntos del descenso. En la tabla anual el rojinegro tiene 30 puntos. A tres fechas del final, pierde la categoría Aldosivi con 24 unidades. Le siguen San Martín de San Juan con 26, Godoy Cruz y Talleres con 27 y Gimnasia y Esgrima de La Plata con 29. El próximo partido de la lepra será ante Unión en el Coloso del Parque el sábado 1 o domingo 2 de noviembre.

Astore viene de echar a Mauricio Larriera, Ricardo Lunari, Sebastián Méndez y Fabbiani. Cada una de esas decisiones tienen un costo oneroso para el club. Y la situación de Fabbiani no será de sencilla resolución. Porque el Ogro quiere cobrar los 14 meses que tiene aún de contrato -Astore le renovó a poco de asumir ante los primeros buenos resultados- y la dirigencia pretende abonar los días trabajados. Es tarea del presidente resolver el conflicto legal que se abrió con el ex entrenador. Pero también será su responsabilidad abonar la indemnización que se acuerde antes de entregar el club, el próximo 15 de diciembre. Porque a pesar de que en el último año Astore vendió todo lo que pudo -Mateo Silvetti, figura del Sub 20, fue transferido a solo seis meses de debutar- la institución tiene una deuda estimada superior a los 30 millones de dólares y problemas serios para hacer frente a los salarios de sus trabajadores.