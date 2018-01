"Contratamos a una estrella del fútbol argentino", aseguró Raúl Broglia, presidente de Central, al presentar a Néstor Ortigoza. El ex volante de San Lorenzo cumplió ayer su primer día de entrenamiento y devolvió la gentileza de la dirigencia con palabras que todos querían escuchar: "Me motiva mucho venir a un club que juega todos los partidos a cancha llena. Estoy en un buen momento de mi carrera, quiero seguir ganando cosas y esa es la aspiración de este club", afirmó el flamante refuerzo. El plantel de Leo Fernández comenzó ayer la pretemporada y ahora el entrenador espera por la contratación de un defensor.

"En junio no vine a Central porque no estaba bien anímicamente", se excusó Ortigoza. La dirigencia de Central negoció con el jugador en el pasado receso de invierno por más de dos semanas pero finalmente se fue a jugar a Olimpia. En Paraguay no tuvo un buen semestre aunque asegura estar en plenitud física: "Me siento muy bien, ya soy un jugador de experiencia y voy a dar el 100 por ciento. En su momento cuando me fueron a hablar no estaba bien anímicamente. No valía la pena estar al 99 por ciento para sumarme a Central porque es un club que exige mucho. Hoy estoy preparado y por eso dije que sí", expresó.

"Tengo muchas expectativas y estoy feliz de haber vuelto a la Argentina y contento de venir a Central. Acá me abrieron las puertas y voy a dejar todo", planteó Ortigoza. El volante fue presentado en Arroyo Seco escoltado por el presidente Broglia y el manager Mauro Cetto. "Estoy en una edad (33 años) donde uno ya sabe por dónde cae la pelota en la cancha, estoy en un momento bueno de mi carrera y con muchas ganas, eso es importante", resaltó el único refuerzo canaya.

Ortigoza tiene una excepcional eficacia para patear penales -convirtió en toda su carrera 34 sobre 37 pateados- pero no dudó en reconocer el rol dentro del grupo de Marco Ruben: "El encargado de los penales es Ruben y seguirá siendo. Si un día dice que no lo quiere patear voy a estar preparado para agarrar la pelota", aclaró el ex volante de la selección de Paraguay.

Por pedido del técnico Leo Fernández, la dirigencia busca ahora un zaguero central, ante la desvinculación de José Leguizamón, quien vuelve a Olimpia de Paraguay. Las autoridades del club no están dispuestos a comprar el pase de un jugador por lo cual las gestiones quedan reducidas a traer a un defensor en condición de préstamo. Fernández solicitó además incorporar al volante Matías Mansilla, cedido a préstamo a Quilmes hasta julio. Su vuelta solo se podrá lograr con el acuerdo entre los clubes. Leguizamón no se presentó ayer a la pretemporada, al igual que Santiago Romero, quien retornará a Nacional de Uruguay porque su rendimiento no satisfizo a Fernández.