La vuelta de Jorge Broun al arco es la única variante que considera Ariel Holan para el partido que Central completará el viernes ante Sarmiento en Junín. El entrenador canaya prueba hoy el uno titular, ausente en la victoria ante Platense por una dolencia muscular. La dirigencia, entre tanto, negocia la renovación del préstamo de Enzo Giménez con Cerro Porteño de Paraguay.

Para jugar el segundo tiempo pendiente con Sarmiento el viernes a las 16 en Junín la única modificación sería la de Broun por Axel Werner en el arco. Aunque para eso el arquero titular deberá completar hoy y mañana los ensayos de fútbol. Broun se lesionó en el partido con Vélez, no jugó ante Platense y mañana en Arroyo Seco se define si regresa al arco en Junín.

Por otra parte, la dirigencia de Central inició conversaciones para renovar el préstamo de Enzo Giménez. El pase del defensor paraguayo pertenece a Cerro Porteño y tiene contrato en Arroyito hasta fin de año. Los canayas cuentan a su favor con una opción de compra de su ficha por poco más de un millón de dólares pero es intención del club renovar por un año el préstamo debido a las dificultades económicas para hacer frente a la compra de su ficha. De igual forma, el club está decidido a resolver la continuidad del jugador, dado que por rendimiento llamó la atención de Holan y en los últimos partidos apareció como pieza titular, incluso por su capacidad para desempeñarse tanto de defensor como de volante.