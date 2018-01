Mar de Ajó se prepara para recibir al apropiador Norberto Atilio Bianco. Un día después de que el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, lo declarara “persona no grata”, la Comisión por la Memoria local anunció una vigila de repudio a la presencia del ex médico militar, que este sábado tiene previsto iniciar allí sus vacaciones tras la autorización que le concedieron los jueces Julio Luis Panelo y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal 6 porteño. Abuelas de Plaza de Mayo repudió la decisión, advirtió que “soplan renovados vientos de impunidad” y reclamó que se revieran los “privilegios a quienes no los merecen”.

“Haremos una vigilia de la memoria desde el viernes 5 de enero a las 20, en el Barrio San Rafael, Mar de Ajó, hasta las 24 del sábado 6, con una radio abierta durante todo el día”, informó Antonieta Chiniellato, de la Comisión por La Memoria del Partido de La Costa, que expresó “su más absoluto y enérgico repudio frente a la decisión del Poder Judicial de otorgar beneficios al médico genocida Norberto Bianco”.

Abuelas, por su parte, recordó que se trata del “apropiador de nuestro nieto Pablo Casariego Tato”, nacido durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo, y que “burló a la justicia argentina en dos oportunidades” al fugarse a Paraguay, de donde fue extraditado también dos veces. “La mayoría de los bebés que Bianco sustrajo, ocultó y entregó a familias afines al terrorismo de Estado hoy son hombres y mujeres que aún desconocen su verdadero origen”, señaló el organismo.

Abuelas advirtió “con preocupación” que el Tribunal Oral Federal 6 es el mismo que, con votos de Panelo, Cantero y José Martínez Sobrino, le “concedió el arresto domiciliario al genocida Miguel Etchecolatz, desaparecedor en dictadura y en democracia que, a pesar de sus seis condenas a cadena perpetua, continuará su detención en una casa de la ciudad de Mar del Plata”.

“Estos fallos nos preocupan y nos ponen en estado de alerta. Implican enormes retrocesos: los genocidas están entre nosotros, las víctimas compartirán espacios públicos con sus victimarios, los represores gozan de beneficios extraordinarios que son denegados a personas privadas de su libertad por delitos comunes”, señaló Abuelas. “Soplan renovados vientos de impunidad. Esperamos que los jueces revean estas decisiones que otorgan privilegios a quienes no los merecen y que nos alejan, así, de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, concluyó.