El guitarrista y compositor Carlos Casazza presenta en Rosario el estreno de su nuevo cuarteto, integrado por destacados músicos de la escena nacional. Inti Sabev en clarinete, Mauricio Dawid en contrabajo y Carto Brandán en batería completan la formación, con un repertorio original que integra composiciones propias y piezas de su nuevo disco, en una propuesta que combina sutileza, libertad y exploración sonora (A las 20, en el Petit Salón de Plataforma Lavarden.)