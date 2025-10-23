El guitarrista y compositor Carlos Casazza presenta en Rosario el estreno de su nuevo cuarteto, integrado por destacados músicos de la escena nacional. Inti Sabev en clarinete, Mauricio Dawid en contrabajo y Carto Brandán en batería completan la formación, con un repertorio original que integra composiciones propias y piezas de su nuevo disco, en una propuesta que combina sutileza, libertad y exploración sonora (A las 20, en el Petit Salón de Plataforma Lavarden.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.