El director ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta a la pantalla grande Frankenstein, la clásica historia de Mary Shelley sobre un científico brillante pero egocéntrico que da vida a un ser en un monstruoso experimento. Al final, la infame hazaña resulta en la ruina del creador y de su trágica creación. Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz encabezan el elenco (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)
