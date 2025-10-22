La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el marco de un convenio con al empresa pública transnacional PowerChina, comenzó la construcción de su propio parque solar fotovoltaico en el campo "El Amanecer", de la localidad de Vieytes, partido de Magdalena, muy cerca de la intersección entre las rutas provinciales 36 y 20 y distante menos de cien kilómetros del casco urbano platense.

La decisión se tomó dentro del marco del plan estratégico de la universidad, que estableció la autosuficiencia energética como un objetivo central. Es previa al comienzo de la gestión Milei, pero su implementación se aceleró por la doble amenaza que significan el desfinanciamiento universitario y el aumento constante de tarifas de servicios públicos.

El inicio de obras se da justo cuando el gobierno se niega a implementar la ley de financiamiento universitario, que fue sancionada, vetada y su veto rechazado por mayorías especiales de las dos cámaras.

"Esta casa de altos estudios determina como eje central de su agenda programática la gestión y uso eficiente de los servicios y la energía, al tiempo que la inversión de toda su capacidad técnicocientífica en el desarrollo tecnológico y productivo en relación ello, definiendo una política de gestión estratégica", afirma el texto que comunica el inicio de la obra que suma a "la agenda de encausar la producción y consumo de energías verdes, ensanchando y diversificando la matriz energética nacional y protegiendo el medioambiente".

Powerchina es un ejemplo de porqué al presidente Javier Milei le costará cumplir la promesa de "sacar a China" que le hizo al secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, en el marco de la crisis financiera argentina y la guerra comercial de la potencia declinante.

La ganadora de la licitación y adjudicataria del proyecto es una empresa estatal, propiedad del PCC, con presencia global, dedicada al desarrollo de infraestructura energética y de ingeniería en los cinco continentes.

Powerchina es la evolución de la Agencia de Construcciones Hídricas Chinas, que cambió sucesivamente de nombre hasta adoptar el actual en 2011. A la vez, es una suerte de consorcio de catorce empresas provinciales, enfocadas en distintos segmentos del mercado energético.

Si décadas atrás, la competitividad china se debía a sus bajos salarios, esa política dio ligar a una acumulación de capital que fue sistemáticamente invertida en investigación y desarrollo. Si a eso se le suma el beneficio de su escala, queda claro porqué Estados Unidos se ve rezagado en la carrera.

En Argentina, Powerchina ya construyó parques solares en Cafayate (Salta), Cauchari (Jujuy), en las localidades cordobesas de Villa María y Cura Brochero, y otros destinados a proveer energía a emprendimientos mineros como la explotación de litio Tres Quebradas (Catamarca), además de un parque eólico en Miramar, provincia de Buenos Aires.

Tiene tiene una oficina de representación permanente en Buenos Aires desde hace ya catorce años. Actualmente está en cabeza de Antonio Hao, que recorrió el predio junto al vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber.

Durante el acto protocolar, en el que también estuvo representado el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, Hao agradeció a la UNLP por la confianza. "Nos enorgullece trabajar junto a ustedes, compartiendo la visión de una Argentina más sustentable y autosuficiente en materia energética".

Hao resaltó otros dos aspectos del proyecto. La contratación de mano de obra local, involucrando técnicos, ingenieros, proveedores y trabajadores de la región, lo que se traduce en empleo, capacitación y desarrollo productivo, por un lado, y el carácter educativo que también tendrá la planta.

Junto a Hao, Tauber resaltó la expertise acumulada por le empresa elegida para levar adelante el proyecto. “El conocimiento es la base del desarrollo soberano para nuestro país, un desarrollo basado en decisiones propias. El conocimiento se compra o se produce y estamos convencidos de que la Argentina va a crecer produciendo conocimiento. Por eso tenemos que tener una mirada amplia que aproveche otros conocimientos para que convivan los distintos desarrollos tecnológicos, en este caso de un consorcio empresario chino”.

Vieytes, el emplazamiento elegido, es una localidad ganadera, que integra el partido de Magdalena. Desde los primeros años de este siglo, la matriz productiva del lugar se diversificó con la construcción del complejo penitenciario, que actualmente es el principal empleador. El partido también cuenta con una fábrica Nestlé, que redujo al mínimo sus operaciones por la caída del consumo.

En términos técnicos, el proyecto consiste en la construcción, montaje y operación de un Parque Fotovoltaico (PFV-UNLP), de Potencia 10,22 DC MWp y 8,4 DC MW, Nivel de tensión de interconexión (kV) 33. La instalación de dicha potencia se efectuará en dos bloques de transformación.

Cada uno estará compuesto por una STS inteligente (static transfer system, según su sigla en inglés), con una potencia unitaria de 6,5 MVA, las cuales aportarán a la red de distribución de EDELAP en las condiciones que dicha empresa determine. La estructura de montaje seleccionada para el PFV-UNLP será de tipo “trackers” monofila, en eje N-S y seguimiento E-O, que permite a los paneles seguir la trayectoria solar.

El plazo previsto hasta su puesta en marcha definitiva es de catorce meses de obra, con tres más para testeo, de manera que estará plenamente operativa a comienzos de 2027 y el presupuesto asignado es de 8,9 millones de dólares.

Los responsables técnicos explicaron que una vez que concluyan las tareas de nivelación del terreno, en los próximos días se realizarán los estudios de suelo correspondientes y los cálculos de estructura. Se estima que los primeros contenedores con la tecnología para comenzar a montar la planta arribarán al país desde China en el mes de abril de 2026.