“Todos los meses hacemos una encuesta en Twitter sobre si piensa que va a concurrir más al teatro, menos o igual. Me preocupa que en la encuesta, en un público que se supone está interesado por el teatro porque sigue la cuenta de @multiteatro, cada vez hay más votos de los que piensan que van a poder ir menos al teatro. Ya hicimos 10 encuestas y mes a mes la percepción del público es que va a tener menos posibilidades económicas de pagar una entrada. En lugar de mejor, se empeora. Es una muestra de cinco mil personas, de público teatrero, pero que me inquieta. Las grandes fisuras que uno ve, desde lo personal, sobre el plan económico, se corrobora con otros. Uno quiere siempre tener una mala percepción, pero lamentablemente no es así.”