El ex capitán del seleccionado de Nueva Zelanda de rugby, Richie McCaw, cree que la confianza que recuperó Inglaterra representa “la mayor amenaza” para los All Blacks, en la búsqueda de su cuarto título mundial en la Copa del Mundo a desarrollarse en Japón, entre el 20 de septiembre y 2 de noviembre de 2019. “Creo que Inglaterra está teniendo confianza en su juego, y ello se lo ha inculcado el entrenador Eddie Jones. Están jugando un rugby inteligente y creo que son la mayor amenaza para Nueva Zelanda en Japón”, dijo McCaw, capitán de los All Blacks campeones del mundo.