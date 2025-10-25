El andar de buen fútbol y ganador que luce Central desde que empezó el año sumó ayer un nuevo capítulo a una temporada que merece un título. Tenía el canaya 45 minutos para vencer a Sarmiento y la tarea la resolvió, una vez más, con la influencia de Angel Di María, y los recursos colectivos que ya se les conocen al equipo de Ariel Holan. Porque si bien el gol apareció en los últimos minutos del segundo tiempo, el equipo se impuso en la gestión del juego desde el primer pitazo. Un triunfo que anticipa grandes días por delante: Central clasificó a los octavos de final del Clausura y a la Copa Libertadores 2026.

Central jugó un fútbol que Sarmiento no puede hacer. En verdad, Central juega como nadie en el fútbol argentino y es bueno detectar el talento en tiempo presente y no esperar que el brillo que llega con la nostalgia. Central le sacó en la tabla anual 10 puntos de ventaja a River, el segundo. Un dato que ayuda a comprender el gran momento del equipo.

Lo bien que juega el canaya lo mostó en gran parte de los 45 minutos de fútbol en Junín. Si a los pocos segundos en el Eva Perón saltó Veliz para buscar un centro de Duarte en el área chica que al nueve se le fue apenas alto. Y con la característica facilidad que juega al fútbol, Di María apareció solo en el área tras una gambeta pero su zurdazo fue a las manos de Acosta. Ibarra se impuso en el medio, Veliz lo hizo en el área rival y Komar en el fondo. No había lugar en el campo de juego donde Sarmiento pudiera encontrar alguna ventaja. Por eso Gómez probó de afuera del área pero no sorprendió a Broun y en la única acción donde el local llegó a metros finales del campo de juego con pelota dominada Morales se frustró ante la salida del uno canaya.

Después de los primeros 23 minutos se jugó un tiempo de 22. Central no perdió nunca el control del juego pero el gol no llegó en su mejor momento. La oportunidad nació por una torpeza de Orihuela con un pase corto hacia atrás. Di María llegó a la pelota antes que Acosta, el arquero le hizo penal y el ídolo de la Selección definió de zurda, suave, y cruzado para superar al uno de Sarmiento a poco del final.

La victoria puso en relieve toda la temporada del canaya en el campeonato. Porque el triunfo le aseguró al club la clasificación a la copa Libertadores 2026 y el pase a los octavos de final del torneo Clausura cuando faltan tres fechas para el final de la primera fase. “Cumplimos un objetivo en el torneo que era pasar de fase, pero ahora tenemos que clasificar primeros en el grupo”, propuso Angel Di María. Central lidera el Grupo B junto a Deportivo Riestra, ambos con 27 puntos.

0 Sarmiento

Acosta

Vigo

Orihuela

Insaurralde

Godoy

Arismendi

Giménez

García

Gómez

Morales

Ardaiz

DT: Facundo Sava

1 Central

Broun

Giménez

Mallo

Komar

Sández

Duarte

Ibarra

Malcorra

Di María

Campaz

Veliz

DT: Ariel Holan

Gol: ST: 20m Di María (C).

Cambios: ST: Díaz por ArismendioGiménez por Villalba y Arismendi por Contreta 8m Contrera por Ardaiz (S) y 26m Navarro por Campaz (C).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Eva Perón