Un voraz incendio se declaró ayer a la tarde en una amplia zona de bosques y vegetación virgen en la zona sur de la localidad balnearia de Villa Gesell. Nueve dotaciones de bomberos de Villa Gesell, Pinamar y General Madariaga combatieron desde las 17 de ayer las llamas en cercanías de la avenida 3 y 152, en proximidades de Mar de Las Pampas. “En la zona hay complejos habitacionales y cabañas pero hasta el momento no fue necesario hacer ninguna evacuación”, detalló un portavoz de los bomberos.

Las llamas ya afectaron entre ocho y diez hectáreas de vegetación típica de la zona y el incendio estaba “en pleno proceso” a merced de los vientos costeros que van cambiando de dirección. En el lugar “hay dos aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego y brigadistas y de acuerdo a la evolución esperamos que en pocas horas pueda estar dominado”, detalló Daniel Russo, de la secretaría nacional de Protección Civil.

“Se trata de un incendio de pastizales y bosques en el camino que va hacia Mar de las Pampas. No se puede aventurar ninguna hipótesis de inicio del fuego pero por allí no transita la gente. Puede estar relacionado con que hace mucho tiempo no llueve en la zona y la vegetación está sumamente seca”, conjeturó el secretario de turismo de Villa Gesell Emiliano Felice.

Por otra parte, una veintena de carpas con sus sillas y reposeras resultaron completamente destruidas por un incendio registrado en la madrugada de ayer en un balneario de la zona norte de la ciudad de Mar del Plata, que se sospecha fue intencional. El fuego comenzó cerca de las 2 en una hilera de 18 carpas del balneario Perla Norte, ubicado a unas 15 cuadras del centro de la ciudad.

Jorge Riccillo, dueño del parador, explicó que “el fuego consumió toda la fila de carpas” y también fueron dañadas las cuatro sillas de cada unidad y las reposeras. Riccillo expresó sus sospechas de que “se trató de un acto intencional, por pura maldad, con la única intención de causar un daño económico”, y estimó que la reparación del lugar podría demandar más de 200 mil pesos.