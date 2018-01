Mar de Ajó se prepara para recibir al apropiador Norberto Bianco. Luego de que el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, lo declarara “persona no grata”, la Comisión por la Memoria local anunció una vigila de repudio a la presencia del ex médico militar, que este sábado tiene previsto iniciar allí sus vacaciones tras la autorización que le concedieron los jueces Julio Luis Panelo y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal 6. La vigilia se extenderá desde el viernes a las 10 hasta el sábado a la medianoche “en Javier Rosas al 200, Barrio San Rafael” e incluirá “una radio abierta durante todo el día”, informó Antonieta Chiniellato, de la Comisión por La Memoria, que expresó “su más absoluto y enérgico repudio frente a la decisión del Poder Judicial”. Abuelas de Plaza de Mayo también repudió la resolución y manifestó con “preocupación” que se trata del mismo TOF6 que, con votos de Panelo, Cantero y José Martínez Sobrino, le “concedió el arresto domiciliario al genocida Miguel Etchecolatz, desaparecedor en dictadura y en democracia que, a pesar de sus seis condenas a cadena perpetua, continuará su detención en una casa de la ciudad de Mar del Plata”. “Soplan renovados vientos de impunidad”, advirtió Abuelas, y reclamó que se revieran los “privilegios a quienes no los merecen”.