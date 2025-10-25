"La danza tiene la capacidad única de poner el cuerpo en el centro del discurso. Puede revelar aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a nombrar. En este sentido, la danza no solo representa la memoria, sino que la encarna: cada gesto, cada desplazamiento es una forma de recordar y de hacer justicia. Pensamos que la memoria también se baila, se hereda y se transforma". Así define y justifica Paula Malfettani, danzaterapeuta, bailarina y directora, la danza, y el marco de la participación de su obra "Pecados de Capitales" en la novena edición de Danza x la Identidad, el festival en apoyo a la lucha de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Diez obras fueron seleccionadas de una amplia convocatoria para subirse al escenario del Teatro Argentino a partir de este 31 de octubre.

La convocatoria fue virtual, de algunos meses. Se convocaban fragmentos de obra de máximo 20 minutos, que aborden "temáticas que tienen que ver con diferentes luchas que el pueblo ha llevado adelante", afirma Yamila Cruz Valla, una de las organizadoras. Además de bailarina y coreógrafa, Yamila pertenece a Nietes, el organismo de derechos humanos formado por nietos, nietas y familiares de personas desaparecidas. Desde 2015, año de la primera edición del festival, se sumaron más y más representaciones de problemáticas en disputa. Memoria, claro, desde el inicio, pero también identidad, discapacidad, pueblos originarios, diversidad de géneros, violencia de género. Este año sumaron la paz en los pueblos, en línea con el alto al fuego en la Franja de Gaza.

"Nosotros creemos que la danza puede construir un sentido común en la gente. Hacemos una convocatoria porque nos interesa que las propuestas realmente logren construir una idea en el escenario que la mayor cantidad de gente pueda comprender. Nos alejamos intencionalmente de propuestas muy... técnicas, o que son sólo para quienes entienden de danza. No buscamos obras abstractas, que estén muy lejos de la lectura de signos que puede hacer un público no especializado, que no tiene por qué conocer el lenguaje de la danza. Buscamos una pluralidad de géneros y estilos que puedan ser leídos con las herramientas que tenga el público", dice.

Casi ninguna localidad se repite en la lista de obras que forman parte de esta edición del festival. Las hay de La Plata, Tandil, CABA, así como de Neuquén, San Pablo, Santiago de Chile y México. El mapa que conforman las distintas compañias es amplio, en territorios, temáticas, y sus respectivas maneras de ejecutarlas. Además de la lucha de Abuelas, presente en obras como "Pasos hacia la identidad", de Mercedes Falkenberg y el Grupo Pisando Pliegos, otras obras apelan a mundos imaginarios y surrealistas para corporizar otros conflictos sociales, como "En el país de la metáfora", obra neuquina de Claudio Alejandro Hernández que narra la historia de un pueblo ficticio que lucha contra la autoridad. Desde México, "Mientras se nos va el tren" propone que la danza se encargue de temas como la maternidad, paternidad, compromiso, y el desarrollo emocional y financiero. "Etiquetas", en cambio, pone en escena la problemática, los roles, sus consecuencias, formas de prevención y colaboración para la resolución del bullying. Una obra como "Raíces", del grupo Resiliencia, apela a celebrar la herencia de las distintas culturas y clases sociales, mostrando que todos los seres humanos compartimos un linaje en particular, ese pasado a donde volvemos para reconectar con nosotros mismos. Entre otras, estas obras buscan armar un mosaico de formas de contar la injusticia, el dolor, la lucha.

"Mientras se nos va el tren" es una de las obras invitadas, desde México.

"En un contexto de hostilidad social y política como el que atraviesa hoy Argentina, este festival representa una oportunidad urgente para activar los cuerpos como territorios de memoria, resistencia y acción colectiva", afirma Konny Andrea Astorga Benavides, que viene desde Chile a presentar la obra Fibras en Captura, de la compañía Costumbre pampina. La obra nació de la investigación en torno a los cuerpos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados en la dictadura cívico militar en Chile a partir del año 1973.



"Como creadora extranjera, llego con la expectativa de entrelazar mi experiencia situada en la memoria reciente de Chile y del norte de mi territorio de origen, donde las fibras del desierto, las danzas andinas y las memorias comunitarias laten en resistencia junto a los cuerpos y las luchas locales. Creo profundamente que la danza puede ser un puente entre pueblos que comparten heridas coloniales, extractivas y patriarcales, pero también sueños de justicia y libertad. Por eso, mi expectativa no es solo presentar una obra, sino participar de una conversación política y sensible entre cuerpos que, desde distintos territorios, se reconocen en una misma lucha", dice.

De alguna manera, todas las obras que conforman la programación de esta edición del festival comparten el mismo piso común: que la danza, desde su potencia corporal y simbólica, permite visibilizar aquello que a menudo no tiene voz en el discurso: el dolor, la rabia, la ternura y la esperanza colectiva. El cuerpo, al moverse, parece volverse un archivo vivo donde habitan las memorias del territorio, las desigualdades y las luchas sociales.



Desde adolescentes que prenden una cámara y bailan Calle 13 sin rumbo aparente hasta bailarines y coreógrafos profesionales que proponen complejas maneras de moverse, el objetivo es el mismo: movilizar. En parte, porque están seleccionadas ignorando el eje de la contemplación estética, y motivadas por la participación.

"Al reconocer en los cuerpos en escena las tensiones, los afectos y las memorias que también habitan en los cuerpos del público, se genera un espacio de identificación y reflexión colectiva. Fibras en Captura no se impone como un discurso cerrado, sino que se ofrece como un tejido abierto donde cada espectador puede encontrar una fibra que le pertenece, una resonancia propia. La danza se vuelve así un espacio compartido, donde el público no sólo observa, sino que también se siente parte del pulso común que une cuerpo, sonido, danzas tradicionales, búsqueda geográfica, territorio y memoria", afirma la creadora chilena.

La inauguración del festival será el 31 de octubre en el Teatro Argentino. La Plata siempre fue la sede del festival desde sus inicios, pero la federalización siempre fue una preocupación de Danza x la Identidad. Es por eso que desde hace varios años vienen ampliando sus horizontes, e incluyeron ciudades como Ensenada (2019), la Capital Federal (CCK) en 2023 y Bahía Blanca en 2024. Pronto los espera Tucumán, que albergará la segunda parte de esta edicion a partir del 11 de diciembre. Será en el marco de los 50 años del "Operativo Independencia", recordando a los pobladores y trabajadores del ingenio azucarero de Famaillá y a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Además, sumaron a su programación este año una recorrida en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas de La Plata, a cargo de excombatientes.

"Que se sepa que está vigente la lucha por la memoria", afirma Yamila. "La derecha tiene dinero para resolver todo, para decidir sobre la gente. Nosotros no. El pueblo tiene nada más que militancia". "Espero que esta participación abra nuevos diálogos entre cuerpos, memorias y territorios, y que reafirme la importancia de sostener los espacios colectivos donde el arte se vuelve herramienta de transformación social. Nos resulta imprescindible en estos tiempos alzar la voz y ser consecuentes en lo corporal y en lo discursivo, sabiendo que “nadie se salva solo"", dice Paula. Voces que, todas juntas, invitan a sumarse como espectador activo a espectaculos transformadores, y aportar con su presencia a la construcción de una sociedad comprometida con su historia.

La entrada a los eventos del festival es libre y gratuita. La programación completa de Danza x la Identidad puede consultarse en sus redes sociales oficiales @danzaxlaidentidad. Además, continúa abierta hasta el 31 de octubre la convocatoria para la segunda parte de esta edición, a llevarse a cabo en Tucumán.