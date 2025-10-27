Basada en el libro autobiográfico de Tamara Trottner, Nadie nos vio partir narra la frenética búsqueda de una madre para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su esposo como venganza. Tamara es la niña que se llevó su padre a Europa, para castigar a la madre por haberse enamorado de otro hombre. La serie dirigida por Lucía Puenzo está entre las más vistas del streaming, y provocó que se vuelva a poner en primera plana un conmovedor caso que paralizó a México en los años 60 (Netflix.)
