La polarización nacional entre La Libertad Avanza y el peronismo también operó en la provincia de Santa Fe. Provincias Unidas, la lista encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia, no pudo romper con esa nacionalización y quedó en tercer lugar. La tendencia que marcaron las mesas testigos del socialismo se terminaron de confirmar con los resultados oficiales, donde Provincias Unidos sacó 305 mil votos (18,32%), la mitad de lo cosechado por La Libertad Avanza, que ganó la elección en la provincia. Si los números se confirman en el escrutinio definitivo, Provincias Unidas sumará, además de la banca de Scaglia, otra para el socialista Pablo Farías. Afuera quedaría Melina Giorgi, la diputada nacional del radicalismo que responde al gobernador Maximiliano Pullaro. “Es una elección que habla del camino que la Argentina quiere y necesita”, sostuvo Scaglia. “Empezamos a poner la semilla de una fuerza política diferente que pretende representar al interior productivo”, apuntó Pullaro.

Era una elección importante para Pullaro. Hasta el momento, todos los objetivos que se había planteado para su gestión, le habían salido. En ese listado aparecen la reforma previsional, la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la reforma Constitucional. Le faltaba uno para cerrar sus primeros dos años celebrando: regalarle un triunfo a sus pares de Provincias Unidas, el armado nacional que busca posicionarse como una alternativa federal a la polarización entre el peronismo y el mileísmo. Un desafío que comparte con los gobernadores de Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz.

Por eso, desde el minuto cero el gobernador Maximiliano Pullaro apostó fuerte: puso a jugar a su vicegobernadora y se le pegó durante toda la campaña. “Gisela Scaglia soy yo”, llegó a decir sobre la presidenta del PRO santafesino. El binomio endureció su discurso contra el peronismo y trató de diferenciarse de La Libertad Avanza, con quien comparte electorado. Pero no hubo lugar para la celebración este domingo. Con el sabor amargo de un plebiscito de gestión autoimpuesto, el gobernador sufrió un duro revés en la provincia, al igual que el resto de los gobernadores que compitieron dentro de Provincias Unidas.

Los candidatos y dirigentes del espacio en Santa Fe esperaron los resultados en Puerto Norte. A medida que el lugar se iba poblando de militancia, por lo bajo los dirigentes del espacio ya reconocían un mal resultado. En el lugar no sorprendieron tanto los números del peronismo, como sí la performance de La Libertad Avanza, que tuvo un desempeño por arriba de lo que se esperaba. También de lo que marcaban las encuestas previas.

Con los números que se iban conociendo, los presidentes de los distintos partidos salieron a hablar para apaciguar la espera. Allí, el diputado provincial Joaquín Blanco compartió los números preliminares del socialismo, que se terminaron confirmando después, con la carga oficial que se publicó después de las 21 horas. El tablero final posicionó a La Libertad Avanza como primera fuerza en la provincia (40,68%), seguido de Fuerza Patria (28,69%) y Provincias Unidas (18,32%). En el reparto de bancas serán 4, 3 y dos, respectivamente.

Una vez cargados los primeros números oficiales, salió a hablar Maximiliano Pullaro acompañado de su candidata. Fueron los únicos sobre el escenario. “Hicimos una elección que históricamente en Santa Fe era muy difícil. Tenemos dos diputados nacionales y eso es bueno. Es una elección que habla del camino que la Argentina quiere y necesita. Nosotros le decimos a toda la Argentina y toda Santa Fe que vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más”, comenzó Scaglia su discurso. También reclamó “políticas de sensatez” en el Congreso y adelantó que el espacio está dispuesto a discutir la reforma laboral, la reforma del Código Penal y la reforma tributaria, que el gobierno nacional impulsará. “Son temas que la Argentina no puede perder en la agenda”, planteó.

Luego fue el turno del gobernador Pullaro, que comenzó reconociendo la victoria de La Libertad Avanza, tanto en la provincia de Santa Fe como en todo el país. “Elecciones como esta son muy difíciles para gobiernos provinciales, porque la nacionalización se lleva el eje de la discusión. Pero nosotros hicimos una campaña hablando desde una alternativa: una fuerza política diferente que quiere representar al interior productivo, a la gente que se esfuerza y que todos los días quiere salir adelante”, sostuvo el gobernador.

En la misma línea que Scaglia, el mandatario provincial apuntó contra el kirchnerismo, pero también se refirió a la construcción de Provincias Unidas y su rol hacia el futuro. “Hoy ponemos el puntapié inicial para empezar a trabajar en un programa de gobierno que nos lleve al 2027. Y como dijimos durante toda la campaña, nosotros vamos a trabajar para que a la República Argentina le vaya muy bien”, expresó y agregó: “No nos van a encontrar en el club del helicóptero ni deseando que el país fracase. Vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer, siempre con una mirada en defensa de Santa Fe y del interior productivo”.