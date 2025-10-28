Cuatro adolescentes resultaron heridos en distintos hechos de violencia cometidos en Rosario, entre el domingo y la madrugada del lunes. En barrio Tablada, dos jóvenes de 16 y uno de 17 años sufrieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez; mientras que en la zona oeste, otro de 17 años recibió disparos en distintas partes del cuerpo y también fue atendido en el efector.



El primero de los ataques ocurrió en Calle 1.818 al 4000, en la zona oeste, donde T. N. sufrió múltiples heridas de arma de fuego. Los agentes del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar asistieron a la víctima y la llevaron hasta el hospital.



La segunda balacera fue en inmediaciones de Ayacucho y Ameghino. Según se investiga, el móvil estaría relacionado con un enfrentamiento armado en el que resultaron heridos J. T., W. L. y B. M.. Si bien primero fueron atendidos en el hospital Roque Sáenz Peña, desde allí fueron derivados al Heca.



Uno de ellos tenía lesiones en el pie derecho; otro, en el muslo derecho, y el tercero, recibió atención por un impacto de bala en el abdomen. Los tres estaban ayer en calidad de aprehendidos, según se indicó.



Agentes de la Brigada de Orden Urbano incautaron una pistola calibre 9 milímetros en la zona del hecho que se investiga como un enfrentamiento entre dos grupos.

