Cuatro personas fueron imputadas el fin de semana en el marco de la investigación por la balacera al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), cometida a mediados de mes. Se trata de un joven de 16 años señalado por la comisión del hecho; y tres adultos que fueron acusados por el delito de encubrimiento. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se indicó que la imputación al primero fue por tentativa de homicidio. Los mayores, en tanto, están acusados de quemar la moto utilizada para cometer el ataque. La Justicia les dictó prisión preventiva.

La audiencia imputativa se realizó el sábado pasado e intervinieron los jueces Rodrigo Santana, por los adultos; y Estanislao Surraco, por el joven que se había puesto a disposición de la Justicia el jueves pasado.

La imputación, en tanto, estuvo a cargo de los fiscales Franco Tassini y Ernesto Ducasse. El primero, del Equipo Transitorio de Violencias, acusó a tres sospechosos que prendieron fuego parte de la moto usada para el ataque de aquel 16 de octubre.

Se trata de Fabián Espinosa, Roque Fernández y Emanuel Perichón, de entre 30 y 32 años, a quienes el juez Santana dictó prisión preventiva hasta febrero próximo.

Mientras que el otro fiscal, de Responsabilidad Penal Juvenil, imputó al joven por la autoría del hecho, quien también estará en prisión preventiva, en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil.

La balacera contra el centro de salud fue cometido en la tarde del 16 de octubre. Dos personas en moto realizaron varios disparos por calle Crespo y dejaron una nota que, según se indicó luego, mencionaba a Dylan Cantero, que había estado internado allí hasta horas de la mañana, por una herida de bala en una pierna. El hecho no dejó heridos, pero generó pánico entre el personal médico y los pacientes.

Al día siguiente, fueron detenidos por personal del Comando Radioeléctrico los tres hombres imputados por el hecho de encubrimiento, acusados por quemar la moto Honda Wave usada para cometer el ataque, en bulevar Segui y las vías.

En tanto, el jueves pasado desde el MPA indicaron que se puso a disposición de la Justicia de Menores el joven mencionado. Lo hizo ante la oficina de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Además, se indicó que continúan medidas de investigación. Incluso, por el mismo hecho, hubo allanamientos en la previa del fin de semana pasado, en los que personal de la Policía de Investigaciones secuestró celulares e indumentaria de interés para la investigación. Los procedimientos se realizaron en domicilios de barrio Triángulo.