Una elección de tercios que no fue, el voto oculto que casi nadie vio venir, el antiperonismo atávico y una variante de la polarización, en términos de apoyar o reprobar la gestión del presidente Javier Milei. En esas variables explica el analista político Martín Ostolaza el panorama que dejó el comicio de este domingo, y que pintó de violeta libertario la mayor parte del mapa, incluida Santa Fe.

El director de la consultora Innova, de investigación sobre opinión pública, consideró que en esta elección de medio término, la ciudadanía –al menos el 66% que concurrió a votar– "rompió todos los manuales" y confirmó la dificultad de anticipar un voto que hoy, a la luz de lo ocurrido, resultó "indetectable". El primer factor para esbozar el análisis debe ser que esta vez la elección fue de orden nacional, y su sentido también. No hubo méritos ni deméritos de cabotaje que influyeran de manera determinante en la voluntad del electorado. El carácter de la elección fue nacional. "No fue una votación de tercios ni una polarización. Fue 'Milei sí o Milei no'", sintetizó Ostolaza ayer, en tren de análisis.

El equipo de Innova había realizado su último relevamiento grande en Rosario y Santa Fe quince días antes del cierre de campaña, previo a la llegada de Milei al multitudinario mitin en el Parque España. "Con un 15% de indecisos, eso queda lejos. La única forma de acercarse más al resultado es con un tracking diario hasta el mismo día de la elección", valoró en alusión a la pertinencia de realizar un seguimiento permanente que permita captar los cambios de humor del electorado.

El analista sostuvo en radio Sí 98.9 que, cada vez más, los movimientos decisivos del voto ocurren en los últimos diez días de campaña. “Es cuando la gente se conecta realmente con la elección. Si uno corta el análisis antes, corre el riesgo de perder el pulso", explicó.

El sello del presidente y su partido bastó para que una lista encabezada por alguien desconocido para la mayoría como Agustín Pellegrini sea la opción del 40,67% del electorado. Doce puntos más que la que logró Fuerza Patria, y 22 puntos por encima de la nómina de Provincias Unidas, apadrinada por Maximiliano Pullaro, el gran perdedor del domingo. Para Ostolaza, estos resultados "no deberían sorprender tanto" si se observa la tendencia desde 2015.

"En las elecciones nacionales, las fuerzas provinciales suelen quedar en tercer lugar. La gente vota distinto cuando elige gobernador que cuando vota presidente o diputados nacionales”, remarcó para explicar el lejano tercer puesto del frente impulsado por el gobernador y su vice, Gisela Scaglia, en el fallido debut electoral del eje armado con otros cinco mandatarios provinciales.

El director de Innova también analizó el papel del antiperonismo como motor electoral. “Puede llamarse antikirchnerismo hoy, pero en definitiva es la misma energía política que se viene expresando hace décadas. Aglutina mucho voto y simplifica las campañas: alcanza con oponerse a lo que representa el kirchnerismo”, señaló.

En cuanto al desempeño del oficialismo santafesino, Ostolaza indicó que Pullaro “sabía que su principal competidor iba a ser un peronista” y que el mensaje postelectoral de Provincias Unidas –"ayudamos a que no vuelva el kirchnerismo"– muestra que esa lógica sigue vigente.

El consultor destacó un aprendizaje central de este ciclo electoral: no mezclar elecciones. "Es tentador comparar, pero la gente diferencia muy bien qué está votando en cada momento. Cuando es una elección local, elige una cosa; cuando es nacional, otra", enfatizó. En este sentido, concluyó con una advertencia metodológica para su propio oficio: "En un contexto económico tan volátil, con indecisos y votantes que hasta pueden sentir vergüenza de expresar su preferencia, el desafío es adaptar las herramientas de medición. La elección se nacionalizó, y eso exige nuevas miradas".