EL DESCUBRIDOR DE LEYENDAS 4 puntos

(Chuan shuo; China/Hong Kong, 2024)

Dirección y guion: Stanley Tong.

Duración: 129 minutos.

Intérpretes: Jackie Chan, Lay Zhang, Guli Nazha, Aarif Rahman.

Estreno en salas de cine

En tiempos de ansiedad ante el avance de las inteligencias artificiales –ver el reciente caso de Tilly Norwood, la actriz artificial que puso a Hollywood en estado de alerta – El descubridor de leyendas merece destacarse como un primer caso notable. Superproducción china con un pie en el relato histórico y otro en los placeres del wuxia, los relatos de artes marciales clásicos, la película está protagonizada por dos versiones de Jackie Chan. Una de ellas encuentra a la veterana estrella hongkonesa con sus 70 años a cuestas, interpretando a un arqueólogo que descubre una serie de reliquias enterradas en tierras salvajes. El otro Jackie es otra cosa, un soldado durante las invasiones del Corredor del Hexi por parte de las hordas hunas, durante el reinado del emperador Wu, cien años antes del nacimiento de Cristo. El rostro del héroe es el de un joven Chan, pero no se trata de un típico caso de de-ageing digital, esa tecnología que permite rejuvenecer rostros y que puede apreciarse en películas tan distintas como El irlandés, de Martin Scorsese, o la segunda entrega de It.

Por el contrario, el film de Stanley Tong fue rodado con un actor desconocido al cual –siguiendo las prácticas del deep fake– se le aplicó en todas las escenas el rostro del famoso actor, aunque en una versión juvenil. El resultado puede parecer asombroso, pero la artificialidad de las facciones comienza rápidamente a ser evidente. Como fuere, la película, que funciona como particular secuela de El mito (2005) –también con Chan en pantalla y Tong en el rol de realizador– marca un nuevo hito cinematográfico en el cual los límites entre registro y manipulación digital se vuelven aún más difusos. El resto es mediocre, más allá del ostensible y oneroso empeño en reconstruir una era pretérita. El experimentado realizador y coreógrafo marcial Stanley Tong, quien dirigió a Chan en varias oportunidades –entre otras en la notable Police Story III (1991)– parece perdido en un relato donde la espectacularidad de las batallas se cruza todo el tiempo con el romance cursi, y las imágenes de imponentes paisajes por momentos parecen las de un descansa-pantalla en calidad 4K.

El descubridor de leyendas va y viene en el tiempo, alternando un presente en el cual el arqueólogo titular parece más interesado en hacer de casamentero de sus dos asistentes que por afilar los resultados del oficio. En el pasado remoto, en tanto, los soldados chinos intentan expulsar a los bárbaros que ocupan sus tierras y oprimen al campesinado, con héroes y villanos de cartón pintado. Sorprende la torpeza de la narración, empujada a fundir a negro cada vez que se requiere de una elipsis, y una banda sonora tan bombástica como genérica. Los 129 minutos se hacen cuesta arriba, pero cada vez que el “joven Chan” aparece en cuadro surge una pregunta inquietante: ¿cuánto tiempo falta para que se produzcan películas protagonizadas por actores fallecidos?