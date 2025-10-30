"¿Podemos hablar hoy de una gran neurosis contemporánea? De hacerlo, se diría que su determinación principal es la inexistencia del Otro, que condena al sujeto a la caza del plus de gozar."

Jacques-Alain Miller. “El Otro que no existe y sus Comités de Ética”.

Orfandad alude a desvalimiento, desamparo, abandono, soledad. Si nos remitimos al concepto de hospitalismo como síndrome, formulado en 1945 por René Spitz, éste surge de la observación de bebés y niños pequeños en hospitales y orfanatos debido a la falta de afecto, estimulación y contacto personalizado con una figura adulta. Esto va más allá del cuidado del orden de las necesidades y tiene efectos devastadores sobre la subjetividad.

En la actualidad notamos cierta orfandad en niños y adolescentes cuyos padres aunque son los encargados de cuidarlos “no los han adoptado”. La familia ya no es un lugar de encuentro con el deseo del Otro, sino que pasa a ser el núcleo de la realización de sí mismo, siguiendo el imperativo social de volverse uno mismo.

Ser huérfanos del Otro incide en la constitución subjetiva y no podemos dejar de observar que una de las maneras en que se presenta ese nuevo Otro ocupando el lugar vacante, es el de las pantallas, que permite entre otras cosas dejar de lado el contacto con otros cuerpos, y provoca profundas modificaciones en los lazos. Si el Otro no lidera, el plus de gozar toma la delantera promoviendo un uso casi adictivo de los objetos que provee la técnica.

Es por eso que ya hace bastante tiempo los especialistas en informática de Silicon Valley optan por una educación para sus hijos alejada de la tecnología, participando en el comité de padres de familia de la escuela donde concurren sus hijos, siendo estrictos en cuanto al uso de las pantallas. Lo interesante es el planteo que sostienen. Lo que detona el aprendizaje es la emoción y son los humanos quienes lo logran, no las máquinas.

Cuando el Otro cae el cuerpo se ve afectado, no puede sostenerse. Ante el desamparo (Hiflosigkeit freudiana) el cuerpo queda a la intemperie pues pierde su referencia simbólica. La clínica nos muestra sobre todo en el autismo y la psicosis infantil los trastornos con el cuerpo. Es pertinente preguntarse entonces, no ya ¿quién puede sostenerlo? sino ¿qué puede sostenerlo?

Creemos que puede tomarse como un referente de la actualidad clínica el sintagma de Eric Laurent “el niño como objeto a liberado”. En relación a la orfandad ¿podríamos leerlo como objeto liberado de la familia? ¿Liberado a sí mismo?

En este escenario el psicoanalista sigue con su práctica y apuesta a que la transferencia aparezca, a que el lazo sea posible aún a partir de un objeto mediador. Muchas veces la pantalla y su uso es el único interés. Hoy más que nunca se debe apelar a la invención ante cada caso. Estar atentos para lograr poner en juego algo de la subjetividad de los niños y adolescentes que nos consultan.

Los invitamos a concurrir a esta Jornada de ERINDA (Espacio Rosarino de investigación del niño en el discurso analítico) “Huérfanos del Otro, presas de lo real: ¿qué nos dice la clínica?”, presencial, en la que se presentarán trabajos clínicos y se disertará sobre la infancia en la época actual, allí seguiremos con las preguntas y el debate.

*Miembro EOL y AMP. Cofundadora de Erinda. Responsable Comisión de Jornadas, junto a Natalia Thomas, Giuliana Casagrande y Maricel Gazagne. Informes e inscripción 3416689306. En Sarmiento 1223/25, Rosario. Instagram ERINDA en EOL Sección Rosario.