Sóntoma. Colegio Estudios Analíticos invita a clase “Sobre el síntoma. Lecturas para una clínica de nuestro siglo” por María del Rosario Ramírez. 01/11 a las 10. Presencial y virtual. [email protected]
Curso. Taller de psicoanálisis invita al Curso 2025 “Clínica de las neurosis y psicosis”. Sábado 1/11 a las 9. Gustavo Pessina: "Extravío y precariedad subjetiva". Jorge Yunis: “Ficciones”. Presentación clínica de Rocío Schmunck. Comentario: Jorge Yunis. Aranceles. Inscripción: [email protected] www.tallerpsicoanalisis.com.ar